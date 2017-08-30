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12:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мультимедийный фестиваль творчества пройдет в Воронеже 9 сентября

Горожан ждут киберспортивные турниры, выставка раритетных компьютеров, ярмарка.

Источник: РИА "Воронеж"

Некоммерческий мультимедийный фестиваль творчества Verve 2017 начнется в Доме молодежи (бывший Дом офицеров) в Воронеже в 14:00 субботы, 9 сентября. Направления — «Компьютерное искусство», «Визуальное искусство», «Косплей», «Электронная музыка и саундтреки», «Хендмейд». Вход свободный.

Воронежцев ждут киберспортивные турниры, выставка раритетных компьютеров, работ художников и фотографов, ярмарка, музыканты, конкурсы и викторины. Организаторы установят несколько фотозон. Горожане могут поучаствовать в конкурсах на темы «Графика: Pixelart», «Графика: цифровая графика», «Фотография: проявления природы», «Фотография: Люди и города», «Фотокосплей», «Музыка: синтезированная», «Музыка: трекерная», «Музыка: «Саундтрек», «Програмирование: демо для ретро-платформ», «Программирование: нет-арт». На фестивале будут конкурсные и внеконкурсные показы, мастер-классы, семинары и лекции.

Для участия в косплее нужно отправить заявку.

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