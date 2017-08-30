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12:48 (мск), источник: Водитель Петербурга

Пантелеймоновский мост через Фонтанку обновят за 33 млн руб

Мост обещают отреставрировать к концу года.

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Пантелеймоновский мост (мост Пестеля) через Фонтанку, что около Летнего сада, обещают отреставрировать к концу года, сообщает комитет по охране памятников.

11 августа КГИОП выдал разрешение «Мостотресту» на проведение работ сроком до 31 декабря 2017 года. Его должны покрасить и позолотить. По данным «Фонтанки», работы будет вести «Стройинвест», сумма контракта составляет почти 33 миллиона рублей.

Мост этот арочный, двухшарнирный, относится к эпохе русского классицизма. Длина его пролёта — 43 метра, ширина — 23,7 метра.
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История существования Пантелеймоновского моста начинается с постройки у Летнего сада в 1725—1726 годах по проекту инженера Х. Фан Болеса деревянного акведука. В 1824 году К. И. Росси задумал реконструкцию этой территории с развитием садово-паркового ансамбля. Берега Фонтанки соединили цепным транспортно-пешеходным мостом. Мост был рассчитан на тяжесть 1500 человек и прослужил городу более полувека.

Вопрос о замене Пантелеймоновского висячего моста новым возник в январе 1892 года. Составленные техниками Городской Управы проекты нового моста до 1900 года оставались без рассмотрения Городскою Думою за неимением средств на постройку. В 1900 году необходимая сумма вносится в ведомость расходов.

Испытание нового Пантелеймоновского моста было проведено в июне 1908 года провозом фуры весом 1220 пудов. В конце июня того же года мост был официально открыт для движения.

Мост был сдан в эксплуатацию с временной деревянной решеткой ограждения, так как спроектированное инженером Зазерским художественное убранство не было одобрено Академией художеств. Для выполнения художественной отделки моста в 1905 году приглашен молодой архитектор Лев Александрович Ильин.


Он считал, что «мосты представляют одно из существенных украшений Петербурга и при массовом их переустройстве непростительно не иметь общего плана, который бы гарантировал цельность художественно-архитектурной стороны такой работы». В своем творчестве Ильин стремился увязать архитектуру зданий, инженерных сооружений, парков, садов и малых форм в единый ансамбль, соответствующий той эпохе, в которой он создавался. Поэтому «каждое архитектурное задание интересовало его тем сильнее, чем больше в нем можно было выявить моменты ансамбля».

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Летом 1914 года архитектурно-художественное убранство Пантелеймоновского моста было закончено и ограда установлена на место.

В советское время мост регулярно обследовали и ремонтировали. В 1932 году булыжную мостовую заменили на клейнпфлястер, металлические конструкции и решетку окрасили. Реставрация архитектурного убранства деталей моста проводилась также в 1954—1957 годы. При реставрации 1982−1984 годов некоторые литые из чугуна детали заменили новыми, была заново выполнена позолота накладного декора на арках и торшерах.

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