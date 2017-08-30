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12:48 (мск), источник: РИА Новости

Продажи авиабилетов в Крым в конце «высокого» летнего сезона выросли на 2%

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Продажи авиабилетов в Крым в конце «высокого» летнего сезона выросли на 2%, а запросы на бронирование туров — на 3%, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

«Лето 2017 года показало достаточно стабильный спрос на внутрироссийские направления отдыха. Прогноз на “бархатный” сезон также является благоприятным. Мы ожидаем, что, в целом по стране, внутренний турпоток сохранит положительную динамику», — заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«Продажи авиабилетов в Крым в августе по сравнению с июлем 2017 года выросли на 2%, а запросы на бронирования туров — на 3%», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что по данным интернет-сервиса для путешественников Biletix, общий объем продаж авиабилетов в августе вырос на 39% по сравнению с июлем, при этом, доля внутренних авиаперелетов увеличилась до 62% с 60%. Доля международных перелетов снизилась до 38% с 40%, соответственно.

Самым популярным направлением авиапутешествий в августе оказался Крым.

Причем доля проданных авиабилетов на полуостров в августе выросла до 8,7% с 6,6% в июле. В сентябре доля забронированных авиабилетов в Крым выросла до 9%. Кроме того, в число самых популярных направлений самостоятельных путешествий по РФ в августе и сентябре вошли Сочи, Анапа, Краснодар и Минеральные воды.

По данным группы компаний «Слетать.ру», доля поисковых запросов на туры в Крым среди всех внутренних направлений в августе выросла до 67% с 64% в июле. Доля запросов туров в Крым на сентябрь выросла до 67,5%. Общее количество отдохнувших на полуострове по состоянию на 30 августа с начала года составляет более 3,7 миллиона туристов.

Как отмечает ведомство, по данным социологического опроса туристов, 47,6% россиян предпочитают ездить на отдых в Крым с семьей и детьми, при этом 41,6% респондентов планируют свой отдых на десять дней, 32,6% — на две недели, 16,7% — на три недели, 36,2% туристов отдыхают на полуострове впервые, 35,5% — приезжают на отдых в Крым уже второй раз.

Рост привлекательности Крыма для туристов в «бархатный сезон» ведомство связывает в том числе со снижением стоимости авиабилетов. Стоимость размещения в осенний период также значительно доступнее.

Доля запросов туров в Краснодарский край составляет 30%, в Москву и Московскую область, Карелию и Калининградскую область — примерно по 1%. В пятерку самых востребованных направлений внутреннего туризма сентября вошли Краснодарский край, Карелия, Москва и Подмосковье, а также Ярославская область.

Отмечается, что ряд крупных туроператоров, работающих на внутреннем рынке, фиксируют рост спроса на пакетные туры по РФ. Так, в компании «Библио Глобус», отметили увеличение спроса на курорты Крыма и Краснодарского края в 2017 году по сравнению с прошлым годом на 90%. Компанией «Пегас» в этом году реализовано на 80% больше туров по России, чем в прошлом году.

Самыми популярными направлениями для отдыха россиян заграницей являются страны, куда предлагаются пакетные туры. В пятерку наиболее востребованных направлений августа и сентября вошли Турция, Греция, Кипр, Тунис и Таиланд.

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