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14:02 (мск), источник: Volga News

В Самарской области отремонтировано более 80 км трассы М-5 «Урал»

В Самарской области отремонтировано более 80 км трассы М-5 «Урал», сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Источник: пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор"

Выполнен комплекс работ по восстановлению дорожного полотна и укреплению обочин на участках федеральной автодороги М-5 «Урал», проходящих через населенные пункты Исаклинского, Камышлинского, Сергиевского и Красноярского районов, а также через Жигулевск.

Общая протяженность отремонтированных отрезков трассы составила более 80 километров. На всех объектах в целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная разметка.

Всего до конца года в Самарской области приведут в нормативное состояние приведут более 200 км федеральных трасс «Урал» и А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан.

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