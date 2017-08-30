В Самарской области отремонтировано более 80 км трассы М-5 «Урал»
В Самарской области отремонтировано более 80 км трассы М-5 «Урал», сообщила
В Самарской области отремонтировано более 80 км трассы М-5 «Урал», сообщила
Выполнен комплекс работ по восстановлению дорожного полотна и укреплению обочин на участках федеральной автодороги М-5 «Урал», проходящих через населенные пункты Исаклинского, Камышлинского, Сергиевского и Красноярского районов, а также через Жигулевск.
Общая протяженность отремонтированных отрезков трассы составила более 80 километров. На всех объектах в целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная разметка.
Всего до конца года в Самарской области приведут в нормативное состояние приведут более 200 км федеральных трасс «Урал» и А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан.