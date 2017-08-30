Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»

Источник: РИА "Новости"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Генпрокуратура России начала проверку сведений ряда СМИ о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома», которая выходила на Первом канале, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Генпрокуратура РФ организовала проверку сведений, ранее размещенных в ряде СМИ о нарушениях при съемках популярной телепрограммы “Пока все дома”. Особое внимание будет уделено использованию 110 млн рублей, выделенных, по данным СМИ, Минобрнауки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», — говорится в сообщении.

Сериал 7.2 Пока все дома

В середине августа стало известно, что передача «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале. Телеканал разорвал контракт с производителем программы, сообщила тогда газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники на «Первом». По их данным, решение о судьбе «Пока все дома» было принято еще в апреле.

У передачи несколько лет снижались рейтинги, но производители не хотели ничего менять, объяснил источник. Он отметил, что скандал с видеопаспортами сирот, разгоревшейся в конце прошлого года, стал для канала финальной точкой, доверие зрителей к передаче после скандала резко упало.