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13:01 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»

Ведомство заинтересовалось выделением Минобрнауки средств на производство «видеопаспортов» сирот.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Генпрокуратура России начала проверку сведений ряда СМИ о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома», которая выходила на Первом канале, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Генпрокуратура РФ организовала проверку сведений, ранее размещенных в ряде СМИ о нарушениях при съемках популярной телепрограммы “Пока все дома”. Особое внимание будет уделено использованию 110 млн рублей, выделенных, по данным СМИ, Минобрнауки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», — говорится в сообщении.

Сериал
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Пока все дома

В середине августа стало известно, что передача «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале. Телеканал разорвал контракт с производителем программы, сообщила тогда газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники на «Первом». По их данным, решение о судьбе «Пока все дома» было принято еще в апреле.

У передачи несколько лет снижались рейтинги, но производители не хотели ничего менять, объяснил источник. Он отметил, что скандал с видеопаспортами сирот, разгоревшейся в конце прошлого года, стал для канала финальной точкой, доверие зрителей к передаче после скандала резко упало.

Как ранее сообщали СМИ, компании, которые принадлежат создателям программы «Пока все дома», получили финансирование в размере порядка 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах (так называемых видеопаспортов) от Министерства образования и науки и одновременно от региональных властей. Ролики, посвященные сиротам из детских домов, которым нужны усыновители, выходили в рубрике «У вас будет ребенок» программы «Пока все дома».

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