Красноярск вошел в топ-10 самых читающих городов России

Всего в исследовании участвовали 33 города. Краевой центр занял 8 место. По данным опроса, самыми читающими городами признаны Москва, Новосибирск и Нижний Новгород.

Социологи побеседовали с 4,8 тыс. жителей в возрасте от 19 до 61 года. Самыми популярными жанрами среди россиян являются детективы, фантастика, классическая и историческая литература.

Кстати, 68% россиян скачивают книги в Интернете и только 18% респондентов указали, что покупают книги в бумажном и электронном формате за деньги. Более 22% нравится формат аудиокниг, а вот в библиотеки ходят только 6% опрошенных.