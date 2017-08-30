Новосибирская школа вошла в топ-5 лучших страны
Новосибирская
Новосибирская
Всего в рейтинг лучших школ, подготовленный агентством RAEX, вошли 200 учебных заведений. Лидером рейтинга третий год подряд стал лицей № 1580 при МГТУ. На втором месте — Специализированный
Таким образом, новосибирская школа является единственным немосковским образовательным учреждением, представленным в первой пятерке рейтинга. Также в топ-10, помимо упомянутых школ, вошли учебные заведения из Петербурга, Свердловской и Томской областей, сообщают «Известия».
Ровно половина лучших школ страны расположена в Москве. Авторы рейтинга объясняют это тем, что именно в столице наиболее высока концентрация ведущих высших учебных заведений (здесь расположены 11 из 20 топ-вузов). Всего в рейтинг вошли школы из 33 субъектов РФ. Широко представлены Красноярский край (15 школ, 7%), Свердловская область (12 школ, 6%), Петербург и Татарстан (по 10 школ, по 5%). Новосибирская область представлена семью школами (4%), Томская — четырьмя (2%).
Исследование показало, что наибольшее число студентов для лучших вузов страны обеспечивают именно работающие при них школы. Причем большинство выпускников, как правило, поступает в «материнский» институт. Так, в 2016 году в свой вуз были зачислены 70% выпускников лицея № 1580 при МГТУ, 62% — СУНЦ МГУ, 59% — СУНЦ НГУ, 45% — Предуниверситария МИФИ. 60% выпускников школы № 2095 «Покровский квартал» поступили в НИУ ВШЭ, с которой они состоят в партнерских отношениях.
«Ориентированность выпускников школ при вузах на “материнское” учебное заведение — это хорошая тенденция. Эти школьники уже имеют отношение к академическому образованию, и совершенно логично, что они стараются его продолжить», — считает проректор РАНХиГС Максим Назаров.