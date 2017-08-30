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15:13 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре изменились правила оформления ДТП

Для упрощения процедуры оформления автоаварий создан аналог электронной очереди.

Источник: Югополис

Как сообщила «Югополису» Ольга Запьянцева, инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД, с середины августа в краевом центре закрыты пункты оформления ДТП. Теперь участники аварий должны сообщать о ДТП в единый контактный центр ГИБДД по номерам телефонов: 250−74−99 или 02. Оператор примет сообщение, внесет информацию оо аварии в специализированные базы данных и присвоит порядковый номер. Затем сведения поступят в дежурную часть батальона ДПС.

Сотрудники ГИБДД будут выезжать на место ДТП с планшетами, на которых установлены специальные приложения: это позволит отслеживать их местонахождение и устанавливать время, затрачиваемое на оформление автоаварии.

Как подчеркнули в ведомстве, участники ДТП не должны покидать место происшествия до приезда сотрудников ГИБДД.

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