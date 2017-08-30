В Краснодаре изменились правила оформления ДТП
Для упрощения процедуры оформления автоаварий создан аналог электронной очереди.
Для упрощения процедуры оформления автоаварий создан аналог электронной очереди.
Как сообщила «Югополису» Ольга Запьянцева, инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД, с середины августа в краевом центре закрыты пункты оформления ДТП. Теперь участники аварий должны сообщать о ДТП в единый контактный центр ГИБДД по номерам телефонов: 250−74−99 или 02. Оператор примет сообщение, внесет информацию оо аварии в специализированные базы данных и присвоит порядковый номер. Затем сведения поступят в дежурную часть батальона ДПС.
Сотрудники ГИБДД будут выезжать на место ДТП с планшетами, на которых установлены специальные приложения: это позволит отслеживать их местонахождение и устанавливать время, затрачиваемое на оформление автоаварии.
Как подчеркнули в ведомстве, участники ДТП не должны покидать место происшествия до приезда сотрудников ГИБДД.