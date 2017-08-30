В Перми должника нашли по железнодорожным билетам
Пермским судебным приставам удалось задержать неплательщика алиментов, который задолжал своему несовершеннолетнему ребенку 150 тысяч рублей и долгое время скрывал свое место жительства.
Пермским судебным приставам удалось задержать неплательщика алиментов, который задолжал своему несовершеннолетнему ребенку 150 тысяч рублей и долгое время скрывал свое место жительства.
Как пояснили в
В результате неплательщика алиментов, который собрался отдохнуть на Черном море, приставы встретили на перроне железнодорожного вокзала Пермь II. Опознать его они смогли с помощью фотографии, которая имелась в ориентировке. С него было взято официальное объяснение о причинах неисполнения решения суда, вручено постановление о расчете задолженности и требование о явке к судебному