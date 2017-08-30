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12:55 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми должника нашли по железнодорожным билетам

Пермским судебным приставам удалось задержать неплательщика алиментов, который задолжал своему несовершеннолетнему ребенку 150 тысяч рублей и долгое время скрывал свое место жительства.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, гражданин официально нигде не работал и по адресу регистрации не проживал, поэтому мужчину объявили в розыск. В скором времени поступила информация, что должник приобрел билеты по маршруту Пермь — Анапа.

В результате неплательщика алиментов, который собрался отдохнуть на Черном море, приставы встретили на перроне железнодорожного вокзала Пермь II. Опознать его они смогли с помощью фотографии, которая имелась в ориентировке. С него было взято официальное объяснение о причинах неисполнения решения суда, вручено постановление о расчете задолженности и требование о явке к судебному приставу-исполнителю.

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