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13:47 (мск), источник: Ридус

Мелания Трамп шокировала американцев «антиураганными» каблуками

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией приехал в Техас, чтобы поддержать местных жителей, пострадавших от урагана Харви. СМИ и соцсети осудили супругов за неподходящий наряд. Особенно досталось Мелании, появившейся в Техасе в туфлях на шпильках.

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18
фотографий
18
фотографий

Фотографы запечатлели пару на лужайке перед поездкой недалеко от Белого дома. Мелания выбрала для «путешествия» черные укороченные брюки и черную блузку, куртку цвета хаки и черные туфли на шпильках. Завершали образ темные очки. Ее муж выбрал черную куртку, белые брюки и коричневые ботинки.

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Журналисты подвергли первую леди жесткой критике. The Mirror заявила, что наряд Мелании — самый неподходящий, который можно себе представить. Daily Beast предположила, что она «гидроизолировала» туфли перед тем, как отправиться в Техас.

«Будем справедливыми, это очень хорошая обувь. Но действительно ли высокие шпильки являются самой лучшей обувью для посещения региона, пострадавшего от наводнения?» — задаются вопросом СМИ.

Однако в самолете первая леди сменила одежду на более, по ее мнению, подходящую — белую рубашку, черные брюки, белые теннисные туфли и черную бейсбольную кепку с надписью FLOTUS (сокращение от First Lady of The United States — первая леди США. — Прим. «Ридуса»).

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Директор по коммуникациям первой леди осудил журналистов за то, что они «обеспокоены ее обувью» во время «масштабного стихийного бедствия».

Горячую тему подхватили и в соцсетях.

«Главное — что у Мелании несколько пар обуви в самолете».

«Обувь белая потому, что Мелания ответственна за жизни многих людей».

«Какие шпильки наденет Мелания в следующий раз, чтобы посетить людей, потерявших все?».

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«Ребята, ребята, успокойтесь. Мелания привезла сменную обувь».

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Мастера фотошопа тут же заставили Меланию «примерить» обновку.

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Кое-кто предположил, как супруга президента тренируется каждое утро.

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Некоторых возмутило чрезмерное внимание к образу первой леди: «Несколько погибших, тысячи людей, которые потеряли все, бездействие государства, и все обсуждают каблуки Мелании?».

«Мы смеемся, чтобы немного отдохнуть от слез», — ответила одна из жительниц Техаса.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Улицы многих городов оказались затоплены. На данный момент известно о 30 погибших, среди них офицер полиции.

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