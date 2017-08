Мелания Трамп шокировала американцев «антиураганными» каблуками

Журналисты подвергли первую леди жесткой критике. The Mirror заявила, что наряд Мелании — самый неподходящий, который можно себе представить. Daily Beast предположила, что она «гидроизолировала» туфли перед тем, как отправиться в Техас.

Однако в самолете первая леди сменила одежду на более, по ее мнению, подходящую — белую рубашку, черные брюки, белые теннисные туфли и черную бейсбольную кепку с надписью FLOTUS (сокращение от First Lady of The United States — первая леди США. — Прим. «Ридуса»).