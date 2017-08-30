Мелания Трамп шокировала американцев «антиураганными» каблуками

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Фотографы запечатлели пару на лужайке перед поездкой недалеко от Белого дома. Мелания выбрала для «путешествия» черные укороченные брюки и черную блузку, куртку цвета хаки и черные туфли на шпильках. Завершали образ темные очки. Ее муж выбрал черную куртку, белые брюки и коричневые ботинки.

Журналисты подвергли первую леди жесткой критике. The Mirror заявила, что наряд Мелании — самый неподходящий, который можно себе представить. Daily Beast предположила, что она «гидроизолировала» туфли перед тем, как отправиться в Техас.

«Будем справедливыми, это очень хорошая обувь. Но действительно ли высокие шпильки являются самой лучшей обувью для посещения региона, пострадавшего от наводнения?» — задаются вопросом СМИ.

Однако в самолете первая леди сменила одежду на более, по ее мнению, подходящую — белую рубашку, черные брюки, белые теннисные туфли и черную бейсбольную кепку с надписью FLOTUS (сокращение от First Lady of The United States — первая леди США. — Прим. «Ридуса»).

Директор по коммуникациям первой леди осудил журналистов за то, что они «обеспокоены ее обувью» во время «масштабного стихийного бедствия».

Горячую тему подхватили и в соцсетях.

«Главное — что у Мелании несколько пар обуви в самолете».

«Обувь белая потому, что Мелания ответственна за жизни многих людей».

«Какие шпильки наденет Мелания в следующий раз, чтобы посетить людей, потерявших все?».

«Ребята, ребята, успокойтесь. Мелания привезла сменную обувь».

Мастера фотошопа тут же заставили Меланию «примерить» обновку.

Кое-кто предположил, как супруга президента тренируется каждое утро.

Некоторых возмутило чрезмерное внимание к образу первой леди: «Несколько погибших, тысячи людей, которые потеряли все, бездействие государства, и все обсуждают каблуки Мелании?».

«Мы смеемся, чтобы немного отдохнуть от слез», — ответила одна из жительниц Техаса.