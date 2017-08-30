Метеоролог: 5 сентября в Татарстане резко похолодает
Резкое похолодание ожидается в Татарстане с 5 сентября, сообщает
Резкое похолодание ожидается в Татарстане с 5 сентября, сообщает
По словам заведующего кафедрой метеорологии Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева, 2 сентября, в субботу, погода порадует жителей Татарстана теплой температурой до +26 градусов. Однако уже
«Бабье лето» наступит в Татарстане во второй половине сентября после продолжительных ненастных дней.
«Статистика наступления “бабьего лета” последних 16 лет показывает, что в 2000 и 2016 годах его вообще не было. А в 2007 году оно началось 28 сентября и продлилось всего два дня», — добавил Юрий Переведенцев.