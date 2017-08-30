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14:04 (мск), источник: АиФ Казань

Метеоролог: 5 сентября в Татарстане резко похолодает

Резкое похолодание ожидается в Татарстане с 5 сентября, сообщает пресс-служба КФУ.

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Источник: Аргументы и факты

По словам заведующего кафедрой метеорологии Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева, 2 сентября, в субботу, погода порадует жителей Татарстана теплой температурой до +26 градусов. Однако уже 3−4 сентября в республику придут циклоны с небольшими дождями, а 5 сентября температура воздуха резко понизится — ночные температуры будут порядка +9 градусов, а дневные +14 градусов.

«Бабье лето» наступит в Татарстане во второй половине сентября после продолжительных ненастных дней.

«Статистика наступления “бабьего лета” последних 16 лет показывает, что в 2000 и 2016 годах его вообще не было. А в 2007 году оно началось 28 сентября и продлилось всего два дня», — добавил Юрий Переведенцев.

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