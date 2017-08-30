Метеоролог: 5 сентября в Татарстане резко похолодает

Источник: Аргументы и факты

По словам заведующего кафедрой метеорологии Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева, 2 сентября, в субботу, погода порадует жителей Татарстана теплой температурой до +26 градусов. Однако уже 3−4 сентября в республику придут циклоны с небольшими дождями, а 5 сентября температура воздуха резко понизится — ночные температуры будут порядка +9 градусов, а дневные +14 градусов.

«Бабье лето» наступит в Татарстане во второй половине сентября после продолжительных ненастных дней.