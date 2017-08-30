Краснодарская школа № 31 после ремонта перешла на обучение в одну смену

Мэр сказал, что почти во всех школах города завершен ремонт — там обновили фасады, кровлю, спортивные залы и пищеблоки, а также установили ограждения. Все учреждения готовы принять учеников.

«На примере 31-й школы мы видим результат, который дает выполненный капремонт, грамотная перепланировка и переоборудование имеющихся площадей, — в новом учебном году школа переходит на обучение в одну смену», — заявил Первышов.

Раньше старшеклассники в этой школе учились в две смены. Во время ремонта расширили пищеблок и столовую, и это позволило за одну перемену накормить до 220 детей.

Директор школы Владимир Копылов рассказал, что ученики начальной школы будут учиться в корпусе на улице Красина, 5. В этом году из 120 детей сформировали четыре первых класса, которые будут учиться в одну смену.

Мэр Краснодара осмотрел пришкольную территорию и поручил рассмотреть возможность разместить там несколько спортобъектов, например корпус с бассейном, передает пресс-служба администрации города.

Как сообщали Юга.ру, накануне Евгений Первышов заявил, что для ликвидации второй смены в Краснодаре нужно построить около 40 школ.