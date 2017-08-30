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14:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Фруктовое изобилие в Красноярске: дыни с нитратами, персики — с плодожоркой

Эксперты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний обнаружили нарушения в импортных дынях и персиках.

Сезон торговли бахчевыми в самом разгаре. В том числе скупают арбузы и дыни жители Красноярского края.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 августа, в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае (Красноярский ЦСМ), специалисты провели мониторинг бахчевых культур и фруктов, реализуемых в торговой сети Красноярска. На наличие карантинных заболеваний, пестицидов и нитратов проверили по пять образцов арбузов, дынь и персиков, привезённых в регион из Краснодарского края, Казахстана, Узбекистана, Китая, Ливана и Сербии.

Источник: РИА

Цена арбузов в рознице — от 15,9 до 39 рублей за килограмм, дынь — от 40 до 70 рублей, персиков — от 105 до 170 рублей.

В арбузах и дынях определяли содержание нитратов и пестицидов (дельтаметрин, диметоат). Свежие персики исследовали на наличие таких пестицидов, как диазинон и хлорпирифос. Также персики проверили путём энтомологической карантинной экспертизы.

В результате выяснилось, что не все исследованные образцы продукции соответствуют требованиям «О безопасности пищевой продукции», передаёт «Проднадзор.инфо». По словам начальника отдела надзора по карантину растений регионального управления Россельхознадзора Сергея Звягинцева, в образце дынь сорта «Торпеда», произведенных в Казахстане (с. Кызылкум), выявлено превышение содержания нитратов до 149 мг/кг (при норме не более 90 мг/кг). А в образце персиков сорта «Арзами», произведенных в Узбекистане, при проведении карантинной экспертизы нашли восточную плодожорку (опасный карантинный вредитель — прим. ИА REGNUM).

Более того, закупая арбузы и дыни, специалисты обнаружили, что в отдельных торговых точках Красноярска отсутствует какая-либо информация о товаре, в том числе и сопроводительные документы.

Образцы также прошли тестирование в лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Сибирского федерального университета (СФУ). В образцах арбузов и дынь не нашли растворимых в воде токсических компонентов, способных ингибировать ферментативные реакции светящихся бактерий. А образцы персиков оказывали на биферментную систему биолюминесцентных бактерий видимый ингибирующий эффект. По словам специалистов, это может объясняться как наличием токсических компонентов, так и химическим составом персиков. Чтобы получить более подробную информацию, нужны дополнительные исследования.

«Проднадзор.инфо» напоминает, что арбузы и дыни в Красноярске уже проверяли в 2016 году. Тогда превышение содержания нитратов до 226 мг/кг выявили в образце дынь сорта «Торпеда», выращенных в Казахстане (г. Сарыагаш).

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, определить избыток нитратов в арбузе можно только лабораторным путём. Однако при выборе плода стоит обратить внимание на цвет мякоти: у «нитратного» продукта она ярко-красная с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корочке у него не белые, как положено, а с оттенками жёлтого. При этом степень зрелости арбуза не всегда зависит от его размера. Что касается дыни, у неё противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. А если она твердая, то это признак незрелости.

Специалисты не рекомендуют покупать арбузы и дыни на импровизированных торговых точках вдоль дорог, так как эти бахчевые едва ли проходили санитарную экспертизу. Более того они могли впитать тяжёлые металлы из автомобильных выхлопных газов. Во-вторых, не стоит брать на пробу куски арбузов, поскольку можно получить заражение микроорганизмами, активно размножающимися в месте разреза.

Напомним, в августе 2017 года журналисты ИА REGNUM проанализировали цены на арбузы в регионах РФ. Выяснилось, что самые дорогие арбузы в российской розничной сети продаются в Калининграде (около 34 рублей за 1 кг). А самые дешёвые — в Ростове-на-Дону (от 10 до 15 рублей за кг).

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