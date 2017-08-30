Фруктовое изобилие в Красноярске: дыни с нитратами, персики — с плодожоркой
Эксперты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний обнаружили нарушения в импортных дынях и персиках.
Эксперты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний обнаружили нарушения в импортных дынях и персиках.
Сезон торговли бахчевыми в самом разгаре. В том числе скупают арбузы и дыни жители Красноярского края.
Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 августа, в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае (Красноярский ЦСМ), специалисты провели мониторинг бахчевых культур и фруктов, реализуемых в торговой сети Красноярска. На наличие карантинных заболеваний, пестицидов и нитратов проверили по пять образцов арбузов, дынь и персиков, привезённых в регион из Краснодарского края, Казахстана, Узбекистана, Китая, Ливана и Сербии.
Цена арбузов в рознице — от 15,9 до 39 рублей за килограмм, дынь — от 40 до 70 рублей, персиков — от 105 до 170 рублей.
В арбузах и дынях определяли содержание нитратов и пестицидов (дельтаметрин, диметоат). Свежие персики исследовали на наличие таких пестицидов, как диазинон и хлорпирифос. Также персики проверили путём энтомологической карантинной экспертизы.
Более того, закупая арбузы и дыни, специалисты обнаружили, что в отдельных торговых точках Красноярска отсутствует
Образцы также прошли тестирование в лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Сибирского федерального университета (СФУ). В образцах арбузов и дынь не нашли растворимых в воде токсических компонентов, способных ингибировать ферментативные реакции светящихся бактерий. А образцы персиков оказывали на биферментную систему биолюминесцентных бактерий видимый ингибирующий эффект. По словам специалистов, это может объясняться как наличием токсических компонентов, так и химическим составом персиков. Чтобы получить более подробную информацию, нужны дополнительные исследования.
«Проднадзор.инфо» напоминает, что арбузы и дыни в Красноярске уже проверяли в 2016 году. Тогда превышение содержания нитратов до 226 мг/кг выявили в образце дынь сорта «Торпеда», выращенных в Казахстане (г. Сарыагаш).
Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, определить избыток нитратов в арбузе можно только лабораторным путём. Однако при выборе плода стоит обратить внимание на цвет мякоти: у «нитратного» продукта она
Напомним, в августе 2017 года журналисты ИА REGNUM проанализировали цены на арбузы в регионах РФ. Выяснилось, что самые дорогие арбузы в российской розничной сети продаются в Калининграде (около 34 рублей за 1 кг). А самые дешёвые — в