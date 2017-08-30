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15:24 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинец забетонировал железнодорожные пути для проезда к магазину

В Сочи индивидуальный предприниматель самовольно забетонировал участок железнодорожного пути для удобного подъезда к продуктовому магазину.

Источник: Вести Сочи

Транспортной прокуратурой было установлено, что железнодорожный путь в Адлерском районе не общего пользования принадлежит сочинской дистанции инфраструктуры Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».

В целях удобства осуществления погрузки и разгрузки товаров для магазина предприниматель самовольно осуществил бетонирование земельного участка общей площадью 60 кв. м. и железнодорожного пути, повредив его, приведя в негодное для использования по назначению состояние, после чего участок огородил металлическим забором, сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратуры.

Адлерский районный суд удовлетворил иск сочинского транспортного прокурора и обязал предпринимателя устранить все препятствия.

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