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13:54 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусы много курят и пьют

В Беларуси впервые проведено широкомасштабное исследование неинфекционных заболеваний STEPS на национальном уровне. Результаты исследования показали, что белорусы много пьют, курят и мало двигаются.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Минздрава, участниками STEPS стали около 6 тыс. белорусов в возрасте от 18 до 69 лет, проживающих во всех регионах республики. «ШАГИ"/"STEPS» по снижению влияния неинфекционных заболеваний на демографическую ситуацию в Беларуси проводили представители Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта БЕЛМЕД.

В процессе исследования определялась распространенность основных поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний среди взрослого населения, таких как употребление табака и алкоголя, гиподинамия, нездоровое питание, избыточный вес и ожирение, повышенное артериальное давление, повышенное содержание глюкозы и липидов в крови, а также средний популяционный уровень потребления соли и протеинов.

Как отметил министр здравоохранения Валерий Малашко, новые научно обоснованные данные позволят более качественно строить профилактические программы.

Результаты исследования подтвердили, что, в частности, белорусы употребляют достаточно много алкоголя и курят. Есть проблемные вопросы и в плане питания, употребления соли.

В целом проблема неинфекционных заболеваний очень актуальна для всех стран, включая Беларусь, рассказал руководитель Странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев. Беларусь достигла значительных успехов в организации высокоспециализированной помощи, отметил руководитель Странового офиса ВОЗ. По его словам, это масштабное исследование было проведено на высоком уровне с использованием методологии ВОЗ, которая позволяет сравнивать результаты между странами. Итоги во многом подтвердили те цифры, которые ранее были получены в Беларуси касательно распространенности факторов риска.

«Но все усилия государства в какой-то степени нивелируются, как бы банально это ни звучало, факторами риска — курением, чрезмерным потреблением алкоголя, недостаточной физической активностью», — отметил Батыр Бердыклычев. Улучшить ситуацию можно только совместными действиями — это сочетание профилактических программ и высокоспециализированной помощи. Необходима вовлеченность других министерств и ведомств, добавил руководитель Странового офиса ВОЗ.

Исследование, касающееся распространенности факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS), повторно планируется провести в Беларуси на рубеже 2019−2020 годов, — рассказал министр здравоохранения.

«Мы его должны провести на границе 2019−2020 годов, когда заканчивается республиканская программа “Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь”. Будет оцениваться эффективность выработанной стратегии по уменьшению влияния факторов риска на здоровье человека», — подчеркнул он.

Отметим, что неинфекционные заболевания (далее — НИЗ) являются основной причиной смерти населения в РБ. На четыре группы болезней — болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, диабет — приходится примерно 80% всех случаев смерти. НИЗ являются ведущей причиной преждевременной смертности в Беларуси, обусловливая 89% от общего числа случаев смерти. НИЗ не только определяют уровень смертности населения республики и являются основной причиной инвалидности трудоспособного населения, но и играют определяющую роль в снижении продолжительности жизни населения.

В мае 2013 года Всемирная Ассамблея здравоохранения приняла Глобальный план действий по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний 2013−2020. Страны, входящие в ВОЗ, должны стремиться к тому, чтобы добиться 25% сокращения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний к 2025 году.

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