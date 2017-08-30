Белорусы много курят и пьют
В Беларуси впервые проведено широкомасштабное исследование неинфекционных заболеваний STEPS на национальном уровне. Результаты исследования показали, что белорусы много пьют, курят и мало двигаются.
В Беларуси впервые проведено широкомасштабное исследование неинфекционных заболеваний STEPS на национальном уровне. Результаты исследования показали, что белорусы много пьют, курят и мало двигаются.
Как сообщила
В процессе исследования определялась распространенность основных поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний среди взрослого населения, таких как употребление табака и алкоголя, гиподинамия, нездоровое питание, избыточный вес и ожирение, повышенное артериальное давление, повышенное содержание глюкозы и липидов в крови, а также средний популяционный уровень потребления соли и протеинов.
Как отметил министр здравоохранения Валерий Малашко, новые научно обоснованные данные позволят более качественно строить профилактические программы.
Результаты исследования подтвердили, что, в частности, белорусы употребляют достаточно много алкоголя и курят. Есть проблемные вопросы и в плане питания, употребления соли.
В целом проблема неинфекционных заболеваний очень актуальна для всех стран, включая Беларусь, рассказал руководитель Странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев. Беларусь достигла значительных успехов в организации высокоспециализированной помощи, отметил руководитель Странового офиса ВОЗ. По его словам, это масштабное исследование было проведено на высоком уровне с использованием методологии ВОЗ, которая позволяет сравнивать результаты между странами. Итоги во многом подтвердили те цифры, которые ранее были получены в Беларуси касательно распространенности факторов риска.
«Но все усилия государства в
Исследование, касающееся распространенности факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS), повторно планируется провести в Беларуси на рубеже 2019−2020 годов, — рассказал министр здравоохранения.
«Мы его должны провести на границе 2019−2020 годов, когда заканчивается республиканская программа “Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь”. Будет оцениваться эффективность выработанной стратегии по уменьшению влияния факторов риска на здоровье человека», — подчеркнул он.
Отметим, что неинфекционные заболевания (далее — НИЗ) являются основной причиной смерти населения в РБ. На четыре группы болезней — болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, диабет — приходится примерно 80% всех случаев смерти. НИЗ являются ведущей причиной преждевременной смертности в Беларуси, обусловливая 89% от общего числа случаев смерти. НИЗ не только определяют уровень смертности населения республики и являются основной причиной инвалидности трудоспособного населения, но и играют определяющую роль в снижении продолжительности жизни населения.
В мае 2013 года Всемирная Ассамблея здравоохранения приняла Глобальный план действий по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний 2013−2020. Страны, входящие в ВОЗ, должны стремиться к тому, чтобы добиться 25% сокращения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний к 2025 году.