Вблизи московских мечетей 1 сентября перекроют движение транспорта
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — В связи с проведением мусульманского праздника
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — В связи с проведением мусульманского праздника
Уточняется, что перекрытия будут действовать с 02:00 до 11:00.
Так, в это время вблизи Московской соборной мечети не будет движения на улицах Дурова, Щепкина (между Садовым кольцом и Самарской улицей), Мещанская, Гиляровского (между Капельским переулком и Садовым кольцом), в Капельском переулке (между проспектом Мира и улицей Гиляровского), а также на съезде Садового кольца на Олимпийский проспект.
Кроме того, будет ограничено движение по одной полосе на Садовом кольце от проспекта Мира до начала съезда на Олимпийский проспект.
В это же время вблизи Московской исторической мечети не будет движения по Большой Татарской улице, в переулках Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский.
Кроме того, в связи с религиозным праздником с 02:00 до 11:00 пятницы не будет движения на Южнобутовской улице, Минской улице (между Мосфильмовской улицей и Кутузовским проспектом). Частичные ограничения будут введены на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы.