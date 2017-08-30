Вблизи московских мечетей 1 сентября перекроют движение транспорта

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что перекрытия будут действовать с 02:00 до 11:00.

Так, в это время вблизи Московской соборной мечети не будет движения на улицах Дурова, Щепкина (между Садовым кольцом и Самарской улицей), Мещанская, Гиляровского (между Капельским переулком и Садовым кольцом), в Капельском переулке (между проспектом Мира и улицей Гиляровского), а также на съезде Садового кольца на Олимпийский проспект.

Кроме того, будет ограничено движение по одной полосе на Садовом кольце от проспекта Мира до начала съезда на Олимпийский проспект.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В это же время вблизи Московской исторической мечети не будет движения по Большой Татарской улице, в переулках Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский.