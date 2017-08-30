Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Ведущий "Пока все дома" о проверке передачи: попытка помешать нам
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Ляшко: Украина движется в Европу "по автобану"
"Шах и мат Америке": СМИ о новом интересе Путина
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
13:51 (мск), источник: Интерфакс

Вблизи московских мечетей 1 сентября перекроют движение транспорта

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — В связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам 1 сентября для движения транспорта в Москве будут перекрыты улицы, расположенные вблизи мечетей. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта столицы в среду.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что перекрытия будут действовать с 02:00 до 11:00.

Так, в это время вблизи Московской соборной мечети не будет движения на улицах Дурова, Щепкина (между Садовым кольцом и Самарской улицей), Мещанская, Гиляровского (между Капельским переулком и Садовым кольцом), в Капельском переулке (между проспектом Мира и улицей Гиляровского), а также на съезде Садового кольца на Олимпийский проспект.

Кроме того, будет ограничено движение по одной полосе на Садовом кольце от проспекта Мира до начала съезда на Олимпийский проспект.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В это же время вблизи Московской исторической мечети не будет движения по Большой Татарской улице, в переулках Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский.

Кроме того, в связи с религиозным праздником с 02:00 до 11:00 пятницы не будет движения на Южнобутовской улице, Минской улице (между Мосфильмовской улицей и Кутузовским проспектом). Частичные ограничения будут введены на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и Белым домом
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: 5 главных фактов о машине Пропустили онлайн-трансляцию премьеры нового «Кайена»? Не беда – даём основную информацию в этой статье
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь