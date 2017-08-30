27 градусов тепла ожидается в Приангарье 31 августа
Последний день лета в Иркутской области будет очень теплым.
Последний день лета в Иркутской области будет очень теплым.
По прогнозам Гидрометцентра, 31 августа в западных и северных районах местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Возможны грозы. В западных и северных районах подует ветер с порывами до 13 м/с.
Ночью столбик термометр опустится до +4, +9 градусов, при прояснении до 0 градусов, в западных,
Днем потеплеет до +22, +27 градусов, местами до +16, +21 градусов.