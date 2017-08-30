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13:53 (мск), источник: ЕАН

Детские загородные лагеря в Свердловской области будут круглогодичными

Свердловские власти намерены организовать круглогодичную работу детских оздоровительных лагерей, сообщил на встрече с профактивом региона временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Куйвашев.

«Я недавно был в Каменске-Уральском — очень хороший загородный лагерь, который должен будет перейти на круглогодичное обслуживание. Наша задача сегодня — сделать лагеря круглогодичными, чтобы они могли круглый год оздоравливать детей: и на зимних каникулах, и на осенних, и на весенних. Такую задачу мы ставим. Только в текущем году мы на эти программы выделили почти 150 млн рублей», — сказал глава региона, отвечая на вопрос жителя Каменска-Уральского, который пожаловался на нехватку мест в оздоровительных учреждениях.

Евгений Куйвашев отметил, что в регионе идет работа по возврату в оборот заброшенных лагерей. Для этого власти налаживают сотрудничество с бизнесом. Однако не все коммерсанты согласны отдавать участки с заброшенными объектами или восстанавливать оздоровительные учреждения.

Глава области обратил внимание, что оздоровлением детей занимаются санатории и профилактории предприятий. «Я знаю, что Уральская горно-металлургическая компания оздоравливает в своих профилакториях все лето детей своих работников», — добавил он.

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