Детские загородные лагеря в Свердловской области будут круглогодичными

«Я недавно был в Каменске-Уральском — очень хороший загородный лагерь, который должен будет перейти на круглогодичное обслуживание. Наша задача сегодня — сделать лагеря круглогодичными, чтобы они могли круглый год оздоравливать детей: и на зимних каникулах, и на осенних, и на весенних. Такую задачу мы ставим. Только в текущем году мы на эти программы выделили почти 150 млн рублей», — сказал глава региона, отвечая на вопрос жителя Каменска-Уральского, который пожаловался на нехватку мест в оздоровительных учреждениях.