В день марафона в Перми изменятся маршруты общественного транспорта

В воскресенье, 3 сентября, движение в центре Перми будет перекрыто. В связи с этим изменятся и маршруты следования общественного транспорта.

В день марафона с 07.00 до 16.00 в центре города закроют движение транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи тоже изменят пути следования. Как рассказали городском департаменте дорог и транспорта, автобусы № 7, 20, 35, 39, 41, 46 и 60 будут следовать до остановки «Драмтеатр».

Маршруты № 6, 8 и 53 от Коммунального моста до остановки «Центральный рынок» будут идти через улицы Монастырская, Окулова, Крисанова и Борчанинова. Автобусы № 1, 4, 13, 14, 19, 36, 59, 66, 67, 74 и 61 проследуют через улицу Куйбышева. Маршруты № 32 и 77 будут курсировать до улицы Максима Горького. Если пассажирам будет нужно ехать дальше, то можно воспользоваться трамваями № 4, 6, 7, 8, 10 и 11.

Автобус № 5 будет курсировать по укороченной схеме от Комсомольской площади до остановки «НПО «Биомед» и «микрорайон Голый Мыс». Укоротят и маршрут № 33 -он будет следовать от остановки «город Сердца» до остановки «Драмтеатр». Автобусные маршруты № 3 и № 68 в этот день работать не будут.

Троллейбус № 5 будет следовать от остановки «улица Гусарова» до остановки «Комсомольская площадь». № 13 — от остановки «микрорайон Парковый до “Центрального рынка”. Трамвай № 5 будет двигаться от улицы Стахановская до станции Бахаревка», № 7 — от «ВРЗ» до остановки «Разгуляй», № 11 — от станции Осенцы до микрорайона Висим через улицы Куйбышева и Максима Горького. Маршрут № 4 до 16:00 работать не будет.