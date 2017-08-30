Самарских военнослужащих начали кормить горячим питанием в вагонах-ресторанах

Так, теперь вместо сухих пайков на обед военным предлагают на выбор борщ, щи, суп гороховый, а также мясные блюда из птицы и говядины с гарниром. На завтрак — молочные каши, плов, гуляш, жаркое по-домашнему, а на ужин — в основном блюда из рыбы. В меню также включены свежие овощи, фрукты и десерты.