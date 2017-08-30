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15:21 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарских военнослужащих начали кормить горячим питанием в вагонах-ресторанах

В воинских эшелонах Центрального военного округа вместо сухпайков военнослужащим будут давать трехразовое горячее питание в вагонах-ресторанах.

Первыми насладиться домашней едой смогли воинские подразделения из Самарской области, которые отправились на этой неделе к месту выполнения учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба ЦВО.

Так, теперь вместо сухих пайков на обед военным предлагают на выбор борщ, щи, суп гороховый, а также мясные блюда из птицы и говядины с гарниром. На завтрак — молочные каши, плов, гуляш, жаркое по-домашнему, а на ужин — в основном блюда из рыбы. В меню также включены свежие овощи, фрукты и десерты.

Отметим, что ранее горячее питание в поезде выдавалось только призывникам, которые следовали к месту прохождения службы. Такая возможность для них была введена в ноябре 2016 года.

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