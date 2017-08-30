Самарских военнослужащих начали кормить горячим питанием в вагонах-ресторанах
В воинских эшелонах Центрального военного округа вместо сухпайков военнослужащим будут давать трехразовое горячее питание в
В воинских эшелонах Центрального военного округа вместо сухпайков военнослужащим будут давать трехразовое горячее питание в
Первыми насладиться домашней едой смогли воинские подразделения из Самарской области, которые отправились на этой неделе к месту выполнения
Так, теперь вместо сухих пайков на обед военным предлагают на выбор борщ, щи, суп гороховый, а также мясные блюда из птицы и говядины с гарниром. На завтрак — молочные каши, плов, гуляш, жаркое
Отметим, что ранее горячее питание в поезде выдавалось только призывникам, которые следовали к месту прохождения службы. Такая возможность для них была введена в ноябре 2016 года.