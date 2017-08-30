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14:07 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге спустят на воду крупнейший атомный ледокол «Сибирь»

В Петербурге 22 сентября спустят на воду атомный ледокол «Сибирь». Это первый серийный атомоход проекта 22220.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Балтийского завода, корабль быль заложен 26 мая 2015 года. Также на заводе строится еще один атомоход проекта 22220 под названием «Урал».

Головной же корабль серии «Арктика» сейчас находится в финальной стадии строительства. Планируется, что судно будет введено в строй в июне 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Строящиеся атомоходы уникальны. Это самые большие в мире атомные ледоколы, их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34. Корабли способны рассекать льды толщиной до 2,5 метра.

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Благодаря двойной осадке атомоходы способны ходить как по морям, так и по рекам, что делает их незаменимыми при научных миссиях и спасательных операциях.

Также планируется, что атомоходы будут вести за собой караваны торговых судов по Северному морскому пути.

Благодаря тому, что на судах будет использоваться ядерное топливо, атомоходы смогут не заходить в порт по несколько месяцев.

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