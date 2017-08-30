В Петербурге спустят на воду крупнейший атомный ледокол «Сибирь»
В Петербурге 22 сентября спустят на воду атомный ледокол «Сибирь». Это первый серийный атомоход проекта 22220.
В Петербурге 22 сентября спустят на воду атомный ледокол «Сибирь». Это первый серийный атомоход проекта 22220.
Как сообщили «РГ» в
Головной же корабль серии «Арктика» сейчас находится в финальной стадии строительства. Планируется, что судно будет введено в строй в июне 2019 года.
Строящиеся атомоходы уникальны. Это самые большие в мире атомные ледоколы, их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34. Корабли способны рассекать льды толщиной до 2,5 метра.
Благодаря двойной осадке атомоходы способны ходить как по морям, так и по рекам, что делает их незаменимыми при научных миссиях и спасательных операциях.
Также планируется, что атомоходы будут вести за собой караваны торговых судов по Северному морскому пути.
Благодаря тому, что на судах будет использоваться ядерное топливо, атомоходы смогут не заходить в порт по несколько месяцев.