Отопительный сезон начнется в срок в Вихоревке Иркутской области

Отопительный период 2017—2018 года начнется в срок в Вихоревке Братского района Иркутской области. Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора-председателя правительства региона Руслан Болотов и начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов провели проверку действий персонала котельной «Водогрейная» в случае нештатной ситуации. По итогу проверки тренировки признаны удовлетворительными. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

В котельной «Водогрейная» Вихоревского муниципального образования произошла остановка теплоподачи от всех котлов — такова была легенда тренировочных занятий, в которых приняли участие 24 работника «Водогрейной»: девять человек из дежурной смены — оперативный персонал, десять ремонтников и пять инженерно-технических работников. Также в отработке действий в условиях аварии были задействованы сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Братского района и бойцы пожарной части. Подобная ситуация реально произошла в Вихоревке в прошлом отопительном периоде. Для ее устранения потребовалось оперативное вмешательство Правительства Иркутской области. Чтобы такого не повторилось, и были проведены тренировочные занятия.

Прошлый год показал: уровень подготовки персонала не соответствовал требованиям эксплуатации теплоисточника. Люди, которые работали на котельной, не выполняли элементарных правил. Планово-предупредительный ремонт не проводили. Это привело к преждевременному выходу оборудования из строя. Здесь произошло около 60-ти нештатных ситуаций только в прошлом отопительном сезоне. Руслан Болотов

По словам Руслана Болотова, тренировка работников котельной направлена, в первую очередь, на то, чтобы проверить, насколько технический персонал в летнее время муниципальным образованием был подготовлен. Тренировочные занятия показали, что в целом работа проведена серьезная, но шероховатости есть. Обучение и подготовку кадров необходимо продолжать. На основании детального анализа действий участников тренировки и сделанных выводов планируется разработать и разослать в муниципальные образования методические рекомендации.

В настоящее время в котельной «Водогрейная» продолжаются работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Полностью завершилась замена котлов № 4 и № 6, смонтированы два котла малой мощности на модульных котельных. Это оборудование было выделено Вихоревскому муниципальному образованию из аварийно-технического запаса Иркутской области. Продолжается капитальный ремонт котла № 5, котел № 7 до конца октября 2017 года планируется заменить полностью. Заканчивается ремонт тепловых сетей, замена тепловой изоляции.

Для обеспечения жителей Вихоревки горячим водоснабжением с 12 августа растоплен котел № 4. Отопительный сезон в муниципальном образовании начнется вовремя. Руслан Болотов

Всего из бюджета Иркутской области на подготовку к зиме 2017−2018 годов (капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей) Вихоревскому муниципальному образованию было выделено больше 75 млн рублей. Еще около 21 млн рублей составила стоимость оборудования, предоставленного муниципальному образованию из регионального аварийно-технического запаса (два котла КВТС-20, два котла КВСМ-1,45, вспомогательное оборудование).

Ресурсоснабжаюшая организация «Энергосфера-Иркутск» из Санкт-Петербурга закупит 49,9 тысячи тонн бурого угля для котельной в Вихоревке Братского района Иркутской области на 2017—2018 годы за 56 млн рублей. Заявка на проведение аукциона размещена на сайте госзакупок.

Напомним, что ранее спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка заявил, что Вихоревка сама не справится с ремонтом теплоисточника. Глава регионального парламента выразил недовольство работой МинЖКХ Приангарья по подготовке города к отопительному сезону. В свою очередь, губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что правительство региона обязано успеть подготовить Вихоревку к отопительному сезону.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в «Вихоревском управлении», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил тогдашний председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. Прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования. 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева. Тогда исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова.

Рабочая поездка депутатов ЗС Иркутской области в Вихоревку, где зимой этого года из-за остановки котельной был введен режим ЧС, прошла 30 мая. Народные избранники посетили проблемный объект, пообщались с работниками предприятия и провели заседание по итогам поездки. Компания ООО «Тепловые сети», которая являлась подрядной организацией по ремонту и обслуживанию котельной, не была в состоянии обеспечить подготовку к новому отопительному сезону 2017−2018 годов. Спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что если у подрядчика нет программы выхода из кризиса, необходимо срочно решать вопрос с подготовкой водогрейной котельной и ремонтом котлов. Он также отметил, что котельная в любом случае должна быть полностью готова к новому отопительному периоду. Сергей Брилка подчеркнул, что лично будет контролировать ситуацию и приедет в Вихоревку в июле, августе и сентябре.