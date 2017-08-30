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14:13 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Инспекторы ГИБДД проверили все школьные автобусы Екатеринбурга

От аптечки до ремней безопасности — сотрудники ГИБДД Екатеринбурга накануне нового учебного года проверили все школьные автобусы Екатеринбурга.

Источник: Вести - Екатеринбург

Казалось бы, сущая мелочь: в салоне водителя автобуса школы-интерната № 8 отсутствует небольшой молоточек. Но этого оказалось достаточным для того, чтобы получить замечание от инспектора ГИБДД. Ведь в случае аварии, если двери оказались заблокированными, таким молотком можно разбить стекло и спастись. Замечание устное, но если бы водитель был на линии с детьми в салоне, ему пришлось бы заплатить штраф 500 рублей.

«Я шторки менял, по инерции снял, повесим. Капитан сказал сделать, значит сделаем», — пообещал водитель школьного автобуса Сергей Шулепов.

Проверка проводится специально перед 1 сентября. С начала этого года требования к перевозке детей в России ужесточены. Школьный автобус по новым правилам должен быть выпущен не более 10 лет назад. На машине обязательны опознавательные знаки о том, что в салоне едут дети, требуется наличие тахографа и системы ГЛОНАСС.

В общей сложности в Екатеринбурге насчитывается 24 школьных автобуса. Они возят учащихся на экскурсии, спортивные мероприятия, а также доставляют на учёбу школьников из пригорода. И каждая такая поездка должна быть согласована с ГИБДД. Летом этого года автоинспекторы уже выявили три случая, когда перевозка школьников не просто не была согласована, но ещё и детей перевозили водители-нелегалы на собственных автобусах. Это грубейшее нарушение правил.

«20 тысяч штраф выписали замдиректору школы и одному автобусу прекращена регистрация, так как о не соответствовал вообще никаким параметрам», — сказал старший государственный инспектор отделения технического надзора Екатеринбурга Ринат Вахитов.

В целом же, осмотром школьных автобусов автоинспекторы остались довольны. С началом учебного года машины можно спокойно выпускать на дороги. Но тут, как говорится, на ГИБДД надейся да сам не плошай. Водителей призывают самостоятельно оценивать состояние машин перед каждым выездом.

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