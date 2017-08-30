Инспекторы ГИБДД проверили все школьные автобусы Екатеринбурга
От аптечки до ремней безопасности — сотрудники ГИБДД Екатеринбурга накануне нового учебного года проверили все школьные автобусы Екатеринбурга.
От аптечки до ремней безопасности — сотрудники ГИБДД Екатеринбурга накануне нового учебного года проверили все школьные автобусы Екатеринбурга.
Казалось бы, сущая мелочь: в салоне водителя автобуса
«Я шторки менял, по инерции снял, повесим. Капитан сказал сделать, значит сделаем», — пообещал водитель школьного автобуса Сергей Шулепов.
Проверка проводится специально перед 1 сентября. С начала этого года требования к перевозке детей в России ужесточены. Школьный автобус по новым правилам должен быть выпущен не более 10 лет назад. На машине обязательны опознавательные знаки о том, что в салоне едут дети, требуется наличие тахографа и системы ГЛОНАСС.
В общей сложности в Екатеринбурге насчитывается 24 школьных автобуса. Они возят учащихся на экскурсии, спортивные мероприятия, а также доставляют на учёбу школьников из пригорода. И каждая такая поездка должна быть согласована с ГИБДД. Летом этого года автоинспекторы уже выявили три случая, когда перевозка школьников не просто не была согласована, но ещё и детей перевозили
«20 тысяч штраф выписали замдиректору школы и одному автобусу прекращена регистрация, так как о не соответствовал вообще никаким параметрам», — сказал старший государственный инспектор отделения технического надзора Екатеринбурга Ринат Вахитов.
В целом же, осмотром школьных автобусов автоинспекторы остались довольны. С началом учебного года машины можно спокойно выпускать на дороги. Но тут, как говорится, на ГИБДД надейся да сам не плошай. Водителей призывают самостоятельно оценивать состояние машин перед каждым выездом.