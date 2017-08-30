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15:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Общественники Башкирии предлагают принять республиканский закон о государственных языках

УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Уфе, в актовом зале Башкирского государственного университета, проходит заседание Региональной башкирской общественной организации «Центр национальной культуры «Ак тирма» по вопросам организации изучения башкирского государственного и родных языков.

С основным докладом выступила руководитель организации Райля Кузбекова. Она акцентировала внимание на том, что башкирский язык, согласно Конституции Башкортостана, является государственным, и исходя прежде всего из этого нужно подходить к нему при составлении учебных планов в школах.

Докладчик выразила тревогу по поводу того, что в некоторых школах сокращаются часы изучения башкирского языка. В частности, она привела пример Стерлитамака, где в городских школах на изучение башкирского языка отвели только один час в неделю. В Буздякском районе, отметила Райля Кузбекова, уроки башкирского языка вообще перевели во внеурочные часы.

Докладчик считает, что за тревожную ситуацию с изучением родного башкирского языка во многом в ответе и члены центра «Ак тирма», а также те руководители из числа башкир, которые работают на ответственных постах в заинтересованных министерствах и ведомствах. Поэтому руководитель организации считает, что заседания центра «Ак тирма» необходимо проводить ежемесячно.

Райля Кузбекова предложила обратиться в Государственное Собрание РБ от имени всего башкирского народа с просьбой принять республиканский закон о государственных языках, а также внести соответствующие поправки в закон РБ «Об образовании».

«В Башкортостане, как и в Татарстане, должен быть закон о государственных языках. Тем самым мы поддержим не только башкирский язык, но и языки других народов республики», — отметила докладчик.

Райля Кузбекова обратилась к своим коллегам с призывом теснее и плотнее работать с родителями. «Нам необходимо самим быть в гуще населения. Предлагаю создать республиканский родительский комитет из числа тех родителей, которые хотят, чтобы их дети знали свой родной язык, в том числе и башкирский. Совместно с этим комитетом мы должны проводить лекции, круглые столы, публиковать в СМИ статьи о роли родных языков, важности знания их нашими детьми», — отметила председатель Центра национальной культуры «Ак тирма».

Основные тезисы докладчика поддержали в своих выступления председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова, писатель, ветеран педагогики Марьям Буракаева, депутат Госсобрания, председатель Конгресса татар РБ Римма Утяшева и другие выступающие.

В открытом разговоре о сегодняшнем положении башкирского языка, выработке единых позиций и согласованных действий по сохранению, пропаганде и организации изучения башкирского языка принимают участие руководители и представители общественных организаций, образовательных, научных учреждений, учителя башкирского и родных языков, преподаватели ссузов и вузов, юристы.

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