Общественники Башкирии предлагают принять республиканский закон о государственных языках

С основным докладом выступила руководитель организации Райля Кузбекова. Она акцентировала внимание на том, что башкирский язык, согласно Конституции Башкортостана, является государственным, и исходя прежде всего из этого нужно подходить к нему при составлении учебных планов в школах.

Докладчик выразила тревогу по поводу того, что в некоторых школах сокращаются часы изучения башкирского языка. В частности, она привела пример Стерлитамака, где в городских школах на изучение башкирского языка отвели только один час в неделю. В Буздякском районе, отметила Райля Кузбекова, уроки башкирского языка вообще перевели во внеурочные часы.

Докладчик считает, что за тревожную ситуацию с изучением родного башкирского языка во многом в ответе и члены центра «Ак тирма», а также те руководители из числа башкир, которые работают на ответственных постах в заинтересованных министерствах и ведомствах. Поэтому руководитель организации считает, что заседания центра «Ак тирма» необходимо проводить ежемесячно.

Райля Кузбекова предложила обратиться в Государственное Собрание РБ от имени всего башкирского народа с просьбой принять республиканский закон о государственных языках, а также внести соответствующие поправки в закон РБ «Об образовании».

«В Башкортостане, как и в Татарстане, должен быть закон о государственных языках. Тем самым мы поддержим не только башкирский язык, но и языки других народов республики», — отметила докладчик.

Райля Кузбекова обратилась к своим коллегам с призывом теснее и плотнее работать с родителями. «Нам необходимо самим быть в гуще населения. Предлагаю создать республиканский родительский комитет из числа тех родителей, которые хотят, чтобы их дети знали свой родной язык, в том числе и башкирский. Совместно с этим комитетом мы должны проводить лекции, круглые столы, публиковать в СМИ статьи о роли родных языков, важности знания их нашими детьми», — отметила председатель Центра национальной культуры «Ак тирма».

Основные тезисы докладчика поддержали в своих выступления председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова, писатель, ветеран педагогики Марьям Буракаева, депутат Госсобрания, председатель Конгресса татар РБ Римма Утяшева и другие выступающие.