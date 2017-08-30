В Казани местные жители собрали боевую машину и зарегистрировали ее в ГИБДД как грузовик

Как признаются местные кулибины, бронетехнику, почти 6 метров в длину и 2,3 метра в ширину, собрали, чтобы пропагандировать патриотизм среди молодежи. Ильдар и Ильгиз несколько месяцев искали запчасти и корпус для бронемашины, чтобы она смогла ездить.

Нашли БРДМ в Воронеже и перегнали в Казань. Оформили все документы и получили разрешение на движение по городу. Рассказывают, что на улицах очень часто ловят улыбки прохожих, которые тут же лезут в карман за смартфонами, чтобы сделать снимок на память.

Броня, характерный для военного автомобиля цвет и вместо лобового стекла лишь две небольшие форточки — эта боевая машина без каких-либо изменений в конструкции единственная в Татарстане. Машина расходует 47 литров бензина на 100 километров хода. Чтобы передвигаться было безопаснее, мужчины оборудовали по кругу БРДМ видеокамерами.