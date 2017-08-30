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15:18 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде автоледи будут соревноваться в водительском мастерстве

Городской конкурс водительского мастерства «Автоледи-2017» стартует 2 сентября на площади Павших борцов. Начало конкурса в 10 часов.

Общий зачет конкурса будет состоять из трех заданий — «змейка», «парковка», «лабиринт», позволяющих оценить различные компоненты водительского мастерства участниц. Победительница и призеры соревнований получат призы оргкомитета, а также особые условия приобретения автомобилей «Chery» в салоне официального дилера марки в Волгограде — компании «Волга Раст». Всем участницам будут вручены памятные сертификаты.

Принять участие могут все желающие автоледи. Предварительная регистрация участниц осуществляется по телефону (8442) 78−14−14.

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