Депутат из Ленобласти предложил освободить родителей от работы на время линеек 1 сентября

Прошу вас рассмотреть возможность включения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний и Последнего звонка, в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы. Данная мера будет способствовать интересам как сотен тысяч наших родителей, так и интересам государства, декларирующего курс на поддержку института семьи.

Владимир Петров Депутат Законодательного собрания Ленинградской области