Депутат из Ленобласти предложил освободить родителей от работы на время линеек 1 сентября

Об этом сообщила в среду
Прошу вас рассмотреть возможность включения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний и Последнего звонка, в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы. Данная мера будет способствовать интересам как сотен тысяч наших родителей, так и интересам государства, декларирующего курс на поддержку института семьи.
Депутат отмечает, что участие родителей в линейках, особенно родителей первоклассников, «является важным событием как для самого ребенка, так и настоящим семейным праздником, первым серьезным жизненным этапом, который преодолевает юный человек и гражданин».
«Многие родители, включая меня и, возможно, даже Вас, вынуждены любыми способами отпрашиваться с работы…