В ФИФА сообщили, когда привезут Кубок мира в Калининград
Кубок мира будет доставлен в Калининград 12 октября этого года.
Кубок мира будет доставлен в Калининград 12 октября этого года.
Кубок мира, который будет вручен победителю мундиаля 2018 года, привезут в Калининград 12 октября. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представителей ФИФА.
«До декабря 2017-го кубок будет показан в 15 городах России, а с января по май 2018-го посетит более 50 стран мира на шести континентах. В мае 2018 года трофей вновь вернется в Россию и будет показан еще в девяти городах, закончив свой путь в Москве перед стартом чемпионата. Трофей привезут в Красноярск (9 сентября), Омск (15 сентября), Челябинск (20 сентября), Уфу (26 сентября), Пермь (3 октября), Саранск (6 октября), Ярославль (11 октября), Калининград (12 октября), Тулу (17 октября), Курск (20 октября), Воронеж (26 октября), Саратов (1 ноября), Волгоград (8 ноября), Краснодар (14 ноября) и Сочи (22 ноября). В 2018 году он посетит Владивосток (1 мая), Новосибирск (5 мая), Екатеринбург (9 мая), Самару (13 мая), Казань (17 мая), Нижний Новгород (21 ноября), Ростов-на- Дону (25 ноября),
Напомним, игры предварительного этапа Чемпионата мира по футболу пройдут в Калининграде 16, 22, 25 и 28 июня следующего года.