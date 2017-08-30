Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
"Пока все дома" решили закрыть после реакции общественности
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ: Виктория Дайнеко упала в обморок в аэропорту
58-летняя располневшая Гузеева в купальнике - СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
14:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев пригласили на субботник 2 сентября

Горожане уберутся на левом берегу водохранилища и в лесу.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев позвали убрать левый берег водохранилища и территорию ближайшего леса. Организаторы назначили две точки сбора. Горожане могут прийти в 9:30 субботы, 2 сентября, к памятнику Петру I в Петровском сквере. Воронежцы поедут до места уборки на автобусе. Также можно прийти к 10:30 на улицу Новосибирская, 2 а.

Субботник продлится четыре часа. Активисты социального проекта «Лес» и авторы проекта о путешествиях «Робинзоны» порекомендовали горожанам надеть теплую одежду и непромокаемую обувь. Кроме того, они пообещали устроить пикник после уборки.

Чтобы поучаствовать в субботнике, необходимо написать Никите Черникову или Дмитрию Кононенко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Третий детский Маршакфест стартует в Воронеже 28 октября
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: 5 главных фактов о машине Пропустили онлайн-трансляцию премьеры нового «Кайена»? Не беда – даём основную информацию в этой статье
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь