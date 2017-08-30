Воронежцев пригласили на субботник 2 сентября
Горожане уберутся на левом берегу водохранилища и в лесу.
Горожане уберутся на левом берегу водохранилища и в лесу.
Воронежцев позвали убрать левый берег водохранилища и территорию ближайшего леса. Организаторы назначили две точки сбора. Горожане могут прийти в 9:30 субботы, 2 сентября, к памятнику Петру I в Петровском сквере. Воронежцы поедут до места уборки на автобусе. Также можно прийти к 10:30 на улицу Новосибирская, 2 а.
Субботник продлится четыре часа. Активисты социального проекта «Лес» и авторы проекта о путешествиях «Робинзоны» порекомендовали горожанам надеть теплую одежду и непромокаемую обувь. Кроме того, они пообещали устроить пикник после уборки.
Чтобы поучаствовать в субботнике, необходимо написать Никите Черникову или Дмитрию Кононенко.