В омском Парке Победы перестали проводить жертвоприношения

Несколько лет назад парк Победы обрел нехорошую славу: омичи в близлежащих лесах начали находить алтари жертвоприношений — стояли самодельные кресты, на деревьях висели обрубленные кошачьи лапы и ракушки.

Сейчас таких вещей в парке нет. Это подтвердил Сергей Павлов, заместитель директора по благоустройству.

Сергей Павлов, заместитель директора по благоустройству:

— Бюджетное учреждение города Омска Управление Дорожного Хозяйства и Благоустройства заведует территорией парка всего год. Но могу заверить, что за этот год никаких подобных находок не было.