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14:33 (мск), источник: Om1.ru

В омском Парке Победы перестали проводить жертвоприношения

Об этом рассказал заместитель директора по благоустройству Сергей Павлов.

Несколько лет назад парк Победы обрел нехорошую славу: омичи в близлежащих лесах начали находить алтари жертвоприношений — стояли самодельные кресты, на деревьях висели обрубленные кошачьи лапы и ракушки.

Сейчас таких вещей в парке нет. Это подтвердил Сергей Павлов, заместитель директора по благоустройству.

Сергей Павлов, заместитель директора по благоустройству:

 — Бюджетное учреждение города Омска Управление Дорожного Хозяйства и Благоустройства заведует территорией парка всего год. Но могу заверить, что за этот год никаких подобных находок не было.

Напомним, недавно омичи пожаловались на гору мусора, которая появилась в парке на выходных. На сегодняшний день берег водоема уже очищен.

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