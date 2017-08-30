В омском Парке Победы перестали проводить жертвоприношения
Об этом рассказал заместитель директора по благоустройству Сергей Павлов.
Об этом рассказал заместитель директора по благоустройству Сергей Павлов.
Несколько лет назад парк Победы обрел нехорошую славу: омичи в близлежащих лесах начали находить алтари жертвоприношений — стояли самодельные кресты, на деревьях висели обрубленные кошачьи лапы и ракушки.
Сейчас таких вещей в парке нет. Это подтвердил Сергей Павлов, заместитель директора по благоустройству.
Сергей Павлов, заместитель директора по благоустройству:
— Бюджетное учреждение города Омска Управление Дорожного Хозяйства и Благоустройства заведует территорией парка всего год. Но могу заверить, что за этот год никаких подобных находок не было.
Напомним, недавно омичи пожаловались на гору мусора, которая появилась в парке на выходных. На сегодняшний день берег водоема уже очищен.