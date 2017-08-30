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14:32 (мск), источник: Om1.ru

В рейтинг 200 лучших школ России вошла только одна школа из Омска

Многопрофильный образовательный центр развития одарённости № 117 занял 193-е место.

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг 200 лучших школ России. Учебные заведения оценивали по количеству выпускников, поступивших в самые престижные вузы страны.

Омск в рейтинге представило только одно заведение. Многопрофильный образовательный центр развития одарённости № 117 занял 193-ю позицию из 200 возможных.

Лидером рейтинга оказалась московская школа-интернат имени Колмогорова при МГУ имени Ломоносова. На 2-е место попал московский лицей «Вторая школа», на 3-е — лицей научно-инженерного профиля из подмосковного города Королёва.

Эксперты отмечают: больше половины школ в рейтинге — 109 из 200 — расположены в Москве и в Московской области. Среди других регионов наиболее широко представлены Красноярский край (15 школ), Свердловская область (12 школ), Санкт-Петербург и Татарстан (10 школ).

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