В рейтинг 200 лучших школ России вошла только одна школа из Омска
Многопрофильный образовательный центр развития одарённости № 117 занял 193-е место.
Многопрофильный образовательный центр развития одарённости № 117 занял 193-е место.
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг 200 лучших школ России. Учебные заведения оценивали по количеству выпускников, поступивших в самые престижные вузы страны.
Омск в рейтинге представило только одно заведение. Многопрофильный образовательный центр развития одарённости № 117 занял 193-ю позицию из 200 возможных.
Лидером рейтинга оказалась московская
Эксперты отмечают: больше половины школ в рейтинге — 109 из 200 — расположены в Москве и в Московской области. Среди других регионов наиболее широко представлены Красноярский край (15 школ), Свердловская область (12 школ),