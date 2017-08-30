В Казани состоялось торжественное открытие памятника татарскому поэту Хади Такташу

Источник: Город Казань.KZN.RU

В церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель Союза писателей РТ Данил Салихов и деятели культуры.

Памятник находится в сквере на пересечении улиц Салимжанова и Хади Такташа. Авторами проекта выступили заслуженный художник России Андрей Балашов, народный художник Республики Татарстан Асия Минуллина и заслуженный архитектор РТ Герман Бакулин.

Поздравив собравшихся с Днем Республики и Днем города, Рустам Минниханов отметил, что памятник Хади Такташу установлен в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня основания ТАССР. До 2020 года планируется реализовать комплекс мероприятий по увековечению памяти и популяризации имен видных творческих и общественных деятелей республики.

Напомним, ранее в сквере по улице Большая Красная был открыт памятник татарскому композитору, пианисту, народному артисту СССР, автору музыки государственного гимна Республики Татарстан Рустему Яхину.

«Хади Такташ является выдающимся писателем, внесшим огромный вклад в развитие татарской поэзии. Он должен быть примером для молодых поэтов», — заявил Президент РТ. Отдельно глава республики поблагодарил скульпторов и город, который подобрал прекрасное место для установки памятника.