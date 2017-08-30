Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему США отказались отвоевывать Крым для Украины
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде в начале осени
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Виктория Дайнеко упала в обморок в аэропорту
58-летняя располневшая Гузеева в купальнике - СМИ
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
16:04 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани состоялось торжественное открытие памятника татарскому поэту Хади Такташу

(Город Казань KZN.RU, 30 августа). В Казани в День Республики Татарстан и День города состоялось торжественное открытие памятника татарскому поэту Хади Такташу.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель Союза писателей РТ Данил Салихов и деятели культуры.

Памятник находится в сквере на пересечении улиц Салимжанова и Хади Такташа. Авторами проекта выступили заслуженный художник России Андрей Балашов, народный художник Республики Татарстан Асия Минуллина и заслуженный архитектор РТ Герман Бакулин.

Поздравив собравшихся с Днем Республики и Днем города, Рустам Минниханов отметил, что памятник Хади Такташу установлен в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня основания ТАССР. До 2020 года планируется реализовать комплекс мероприятий по увековечению памяти и популяризации имен видных творческих и общественных деятелей республики.

Напомним, ранее в сквере по улице Большая Красная был открыт памятник татарскому композитору, пианисту, народному артисту СССР, автору музыки государственного гимна Республики Татарстан Рустему Яхину.

«Хади Такташ является выдающимся писателем, внесшим огромный вклад в развитие татарской поэзии. Он должен быть примером для молодых поэтов», — заявил Президент РТ. Отдельно глава республики поблагодарил скульпторов и город, который подобрал прекрасное место для установки памятника.

Затем Рустам Минниханов и другие участники церемонии возложили к памятнику цветы, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Р.Минниханов и И.Метшин посетили праздник в обновленном дворе в Советском районе Казани
Журналистка Первого канала похищена в Киеве
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
Васильева поддержала запрет сотовых телефонов на уроках
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь