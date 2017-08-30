В Волгоградской области с 1 сентября ждут похолодание
Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют в последний день лета в регионе дожди с грозами, сообщает ВДТВ.
Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют в последний день лета в регионе дожди с грозами, сообщает ВДТВ.
В четверг, 31 августа, столбик термометра упадет до +13 градусов, а местами и до +8. Однако температура днем будет держаться на уровне + 20… +25 градусов. Возможен порывистый ветер до 20 метров в секунду.
1 сентября прогнозируют дожди и в Волгограде, но существенного похолодания не прогнозируется.
Кроме того, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность, объявлен 5 класс горимости леса.