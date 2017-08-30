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15:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области с 1 сентября ждут похолодание

Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют в последний день лета в регионе дожди с грозами, сообщает ВДТВ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 94% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Волгоградское деловое телевидение

В четверг, 31 августа, столбик термометра упадет до +13 градусов, а местами и до +8. Однако температура днем будет держаться на уровне + 20… +25 градусов. Возможен порывистый ветер до 20 метров в секунду.

1 сентября прогнозируют дожди и в Волгограде, но существенного похолодания не прогнозируется.

Кроме того, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность, объявлен 5 класс горимости леса.

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