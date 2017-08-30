КЖД возобновляет льготы для школьников и студентов

Школьники и студенты очной формы обучения высшего и среднего специального образования получат 50% скидку от стоимости билета. Льгота предоставляется в соответствии с соответствующим региональным законом. Для приобретения льготного билета в пригородных кассах или у контролеров-кассиров студентам необходимо предъявить студенческий билет, а школьникам — справку с места учебы.

Как отметили в КЖД, данная льгота пользуется повышенным спросом. С 1 января по 15 июня 2017 года возможностью проезда в пригородных поездах с 50% скидкой воспользовались 137,6 тыс школьников и студентов — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.