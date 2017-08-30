Министр образования поддержала запрет сотовых телефонов на уроках

Источник: РИА "Новости"

«Что касается запрета айфонов как помощи на уроках учеников — я думаю, что здесь вопрос очень сложный. На мой взгляд, у нас есть планшеты во многих школах, те, которые являются рабочими и которых достаточно, чтобы посмотреть рабочий материал», — сказала Васильева в ходе Общероссийского родительского собрания .

Министр напомнила, что запрет или разрешение мобильных телефонов — прерогатива каждой школы, но сама она за запрет.

Школа сама вправе выбирать, но мое глубочайшее убеждение, что оно мешает. Есть планшет, есть электронная доска — зачем телефон, для того, чтобы бесконечно писать эсэмэски? Ольга Васильева Министр образования РФ

Читайте также WP: в США школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето

Она отметила, что некоторые школы ставят на входе «красивый ящичек», в который дети кладут телефоны и получают только после уроков. Для экстренной связи в таких учреждениях достаточно телефона у учителя, считает министр.