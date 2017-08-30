Р. Минниханов и И. Метшин посетили праздник в обновленном дворе в Советском районе Казани

Источник: Город Казань.KZN.RU

В подарок к празднику жители этих домов получили благоустроенную территорию с новыми детской площадкой, площадкой с тренажерами и футбольным полем. В ближайшее время жители собираются провести собрание, на котором составят график тренировок и игр. Одним из первых на обновленной площадке гол забил мэр города.

Площадка, а особенно футбольное поле, стали долгожданными для жителей микрорайона. С просьбой о восстановлении поля обращались местные футболисты всех возрастов, среди них те, кто в 90-х годах прошлого века играли в самодельной импровизированной коробке. Со временем поле пришло в полную негодность. Строительство спортплощадок было начато этим летом.

Новое футбольное поле размером 23 на 43 метра имеет современное искусственное покрытие. Уже сейчас на площадке проводятся игры: так, сегодня на поле играли ветераны-любители. Р. Минниханов и И. Метшин подарили игрокам мячи со своими автографами. Футболисты в свою очередь презентовали Президенту и мэру именные игровые футболки.

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Один из игроков-старожилов Николай Сорокин рассказал, что в футбол здесь играли всегда. Вспомнил и приход к ним в команду нынешнего мэра, а тогда студента Ильсура Метшина, рассказал истории о довольно жестких приемах игры. «Ильсур всегда был спортивным, живым, техничным. Я считаю, что он спортсмен в душе», — поделился мнением Н. Сорокин. По его словам, строительству площадки рад не только он и его команда, а весь микрорайон «Танкодром», в котором проживает около 4 тысяч человек. «Это просто сказка, за 60 лет здесь ничего подобного не видели. Спасибо большое администрации района, Мэрии и Правительству Татарстана», — сказал мужчина. Он также добавил, что футбольное поле точно не будет пустовать. В ближайшее время жители проведут собрание, на котором составят график тренировок и игр.

В отремонтированном дворе также появилась новые спортивная и детская площадка. На площадке с тренажерами любой желающий смог сдать тестовые нормы комплекса ГТО, самых маленьких гостей праздника развлекали аниматоры, проводя для детишек различные конкурсы и эстафеты. Жители постарше могли посостязаться в настольных играх: домино, лото, шахматах. Для всех желающих выступали творческие танцевальные коллективы, авторы-исполнители исполнители.

Жители микрорайона остались довольны проведенным ремонтом двора и благоустройством территории. «Я сюда переехала года три назад. Тогда здесь было просто ужасно и страшно», — рассказала жительница дома № 35а по ул. Даурская Миляуша Назмеева. Она поблагодарила руководство республики и города за капремонт. «Все очень здорово сделали, построили замечательную площадку. Она всегда будет полна детей», — отметила жительница.