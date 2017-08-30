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15:25 (мск), источник: НТА-Приволжье

Газоснабжение дома 12/10 на улице Кировская Нижнего Новгорода восстановлено после вмешательства прокуратуры

Как сообщает прокуратура Ленинского района, по письму МП «Городская управляющая компания» ПАО «Газпромгазораспределение» отключило газоснабжение в многоквартирном жилом доме № 12\10 по ул. Кировская, поскольку требовался ремонт оголовков.

В ходе выездной проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и жилинспекции, было установлено, что на крыше дома имеются оголовки вентканалов и дымоходов с повреждениями штукатурно-окрасочного слоя, выявлено выпадение отдельных кирпичей оголовков. Указанные повреждения на момент проверки не устранены, при этом срок, установленный законодательством для их устранения, истек.

Вместе с тем МП «Городская управляющая компания» незамедлительных мер по устранению нарушений не приняло.

По выявленным нарушениям прокуратурой должностное лицо МП привлечено к административной ответственности, кроме этого, направлено исковое заявление в суд об обязании МП отремонтировать оголовки. Исковые требования прокурора удовлетворены, газоснабжение дома восстановлено.

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