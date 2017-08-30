Газоснабжение дома 12/10 на улице Кировская Нижнего Новгорода восстановлено после вмешательства прокуратуры

В ходе выездной проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и жилинспекции, было установлено, что на крыше дома имеются оголовки вентканалов и дымоходов с повреждениями штукатурно-окрасочного слоя, выявлено выпадение отдельных кирпичей оголовков. Указанные повреждения на момент проверки не устранены, при этом срок, установленный законодательством для их устранения, истек.