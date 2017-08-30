Робби Уильямс подпишет именную звезду для московской Аллеи славы
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Британский певец Робби Уильямс 8 сентября подпишет свою именную звезду для московской Аллеи славы. Об этом ТАСС сообщили в среду в
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Британский певец Робби Уильямс 8 сентября подпишет свою именную звезду для московской Аллеи славы. Об этом ТАСС сообщили в среду в
«Робби Уильямс 8 сентября лично подпишет в Москве свою звезду накануне московского концерта в “Олимпийском”, который пройдет 10 сентября, — отметила собеседница агентства. — Именная звезда будет заложена в ближайшее время».
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