Робби Уильямс подпишет именную звезду для московской Аллеи славы

Источник: AP 2017

«Робби Уильямс 8 сентября лично подпишет в Москве свою звезду накануне московского концерта в “Олимпийском”, который пройдет 10 сентября, — отметила собеседница агентства. — Именная звезда будет заложена в ближайшее время».

<iframe width="100%%" height="360" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/20920592&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true?wmode=opaque"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Именная звезда Робби Уильямса станет 32-й на Аллее славы в торгово-развлекательном центре VEGAS. Ранее свои звезды подписали Брэдли Купер, Роберт де Ниро, Мила Йовович, Карлос Сантана, Глория Гейнор, Джон Кьюсак, Рой Джонс-младший, Антонио Бандерас и другие.

Робби Уильямс даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге (7 сентября) в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show.

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Он — британский певец, автор песен и актер. Начал свою карьеру в роли британского бойз-бэнда Take That, в 1996 году покинул группу. Уильямс выпустил 12 студийных альбомов, получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за всю ее историю, был включен в Британский Зал музыкальной славы после того, как был выбран «лучшим певцом 1990-х».