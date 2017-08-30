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15:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 31 августа будет тепло и дождливо

УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 31 августа местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью по северу до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 94% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Башинформ

Ветер восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 12−17 градусов тепла, в северных и горных районах до +7, днем 22−27, по югу до 32.

Спасатели предупреждают водителей об утреннем и ночном тумане с видимостью 500−1000 метров.

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