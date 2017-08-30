В Башкирии 31 августа будет тепло и дождливо
УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 31 августа местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью по северу до умеренного.
УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 31 августа местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью по северу до умеренного.
Ветер восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 12−17 градусов тепла, в северных и горных районах до +7, днем 22−27, по югу до 32.
Спасатели предупреждают водителей об утреннем и ночном тумане с видимостью 500−1000 метров.