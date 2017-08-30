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15:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе учителя получат дополнительный выходной после 1 сентября

Педагогам компенсируют выход на работу в праздник Курбан-Байрам.

Сегодня, 30 августа в ряде школ Уфы состоялись традиционные педсоветы, посвященные началу учебного года. По результатам совещания педагогов было объявлено о дополнительном выходном дне для учителей, которые будут работать 1 сентября, — сообщает собственный источник «Комсомольской Правды».

Уфимские учителя, которые будут работать в праздник Курбан-Байрам, отдохнут в субботу, 2 сентября. При этом дополнительный выходной получат педагоги, у которых шестидневная рабочая неделя.

Напомним, что в Башкирии 1 сентября объявлен нерабочим праздничным днем в связи с празднованием религиозного праздника Курбан-Байрам. Ранее в уфимской мэрии было принято решение о проведении в этот день традиционных линеек, посвященных Дню знаний.

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