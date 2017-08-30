В Уфе учителя получат дополнительный выходной после 1 сентября

Сегодня, 30 августа в ряде школ Уфы состоялись традиционные педсоветы, посвященные началу учебного года. По результатам совещания педагогов было объявлено о дополнительном выходном дне для учителей, которые будут работать 1 сентября, — сообщает собственный источник «Комсомольской Правды».

Уфимские учителя, которые будут работать в праздник Курбан-Байрам, отдохнут в субботу, 2 сентября. При этом дополнительный выходной получат педагоги, у которых шестидневная рабочая неделя.