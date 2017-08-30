Воронежская гимназия вошла в топ-200 лучших школ России

Источник: Вести - Воронеж

Позиция школы в рейтинге определялась данными о количестве её выпускников, зачисленных в один из 20 лучших российских вузов в 2015 и 2016 годах. Воронежская гимназия оказалась на 89 месте рейтинга из 200. В топ-3 лучших школ России попали московские лицей № 1580 при МГТУ имени Баумана, СУНЦ школа-интернат имени Колмогорова при МГУ имени Ломоносова и школа № 2095 «Покровский квартал».

Всего в рейтинг вошли школы из 33 субъектов РФ. Половина лучших учебных заведений расположена в Москве. Аналитики объяснили это тем, что именно в столице наиболее высока концентрация ведущих высших учебных заведений (здесь расположены 11 из 20 топ-вузов).