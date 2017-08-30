Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему США отказались отвоевывать Крым для Украины
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
15:48 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежская гимназия вошла в топ-200 лучших школ России

Воронежская гимназия имени Басова при Воронежском госуниверситете попала в топ-200 лучших школ России. Рейтинг составили аналитики агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). Результаты опубликовали в среду, 30 августа.

Источник: Вести - Воронеж

Позиция школы в рейтинге определялась данными о количестве её выпускников, зачисленных в один из 20 лучших российских вузов в 2015 и 2016 годах. Воронежская гимназия оказалась на 89 месте рейтинга из 200. В топ-3 лучших школ России попали московские лицей № 1580 при МГТУ имени Баумана, СУНЦ школа-интернат имени Колмогорова при МГУ имени Ломоносова и школа № 2095 «Покровский квартал».

Всего в рейтинг вошли школы из 33 субъектов РФ. Половина лучших учебных заведений расположена в Москве. Аналитики объяснили это тем, что именно в столице наиболее высока концентрация ведущих высших учебных заведений (здесь расположены 11 из 20 топ-вузов).

RAEX — крупнейшее в России рейтинговое агентство. Является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Журналистка Первого канала похищена в Киеве
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
Васильева поддержала запрет сотовых телефонов на уроках
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Петербург застраивают квартирами-студиями
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь