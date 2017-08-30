Гены белорусов будут проверять на стрессоустойчивость
Генетическое тестирование на стрессоустойчивость планируют проводить в Беларуси с января 2018 года, рассказала на
Генетическое тестирование на стрессоустойчивость планируют проводить в Беларуси с января 2018 года, рассказала на
Методические рекомендации по определению стрессоустойчивости человека для одобрения и внесения в нормативные документы планируется подготовить в ноябре этого года, пишет БелаПАН.
Проводить генетическое тестирование особенно планируется в отношении сотрудников МЧС, летчиков, представителей силовых структур, спецназа.