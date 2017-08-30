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15:52 (мск), источник: Telegraf.by

Гены белорусов будут проверять на стрессоустойчивость

Генетическое тестирование на стрессоустойчивость планируют проводить в Беларуси с января 2018 года, рассказала на пресс-конференции 30 августа директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси Валентина Лемеш.

Источник: Telegraf.by

Методические рекомендации по определению стрессоустойчивости человека для одобрения и внесения в нормативные документы планируется подготовить в ноябре этого года, пишет БелаПАН.

Проводить генетическое тестирование особенно планируется в отношении сотрудников МЧС, летчиков, представителей силовых структур, спецназа.

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