В ЮКО обнаружена уникальная монета, которой почти 2 тысячи лет
В ЮКО обнаружена уникальная монета, которой почти 2 тысячи лет. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал профессор Александр.
В ЮКО обнаружена уникальная монета, которой почти 2 тысячи лет. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал профессор Александр.
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал профессор Александр Подушкин.
Этой древней монетой расплачивались в древнем государстве Кангюй, почти две тысячи лет назад. Такой нумизматической находки археологи Южного Казахстана еще не совершали. Теперь, признаются, о жизни в государстве Кангюй стало известно чуть больше.
«Впервые за много десятилетий мы обнаружили такой артефакт. Это монета 2−4 века нашей эры. Она дает основание ученым определить время существования этого памятника археологии, ведь нумизматические материалы это хроноиндикаторы. К тому же мы можем судить об экономических и торговых связях этого замкнутого региона. Несмотря на локальность, здесь были
Городище Ушбастобе расположено в
В последние 6 лет экспедиция Подушкина копает только на городище Ушбастобе, говорят и здесь работы непочатый край. Им удалось обнаружить артефакты, которым почти 2 тысячи лет. Они доказывают, что жизнь в этом древнем поселении эпохи государства Кангюй била ключом.
«Эти находки из кости и бронзы они связаны с
Профессор бережно перебирает в коробочке поржавевшие за века артефакты. В каждом крючке не просто узнал определенный предмет, но и твердо знает, как он применялся в эпоху Кангюй. Жизнь в этом государстве
«А вот это бронзовый колокольчик, — показывает очередной артефакт Александр Подушкин, — в эпоху Кангюйского государства такие вешали на локоть женщины. Эти колокольчики издавали звуки, соответствующие возрасту женщины. У незамужних девушек колокольчик звучал иначе, чем у взрослых или пожилых дам. Этот, по всей видимости, принадлежал возрастной женщине».
Все найденные артефакты после детального изучения в кабинетах вуза будут переданы в национальные музеи. На память себе учены ничего не оставят и это при том, что работают они на голом энтузиазме. Государство давно уже не выделяет средства на проведение археологических изысканий, говорит профессор. Благо помогают
«Благодаря нашим раскопкам мы узнаем о жизни государства Кангюй. А ведь это государство стояло у истоков образования казахского народа. Это предки казахов и артефакты демонстрируют высочайший уровень культуры и экономики этого древнего государства. Поэтому очень бы хотелось, чтобы государство пережило сложные экономические времена и смогло бы изыскивать средства на проведение таких важных экспедиций», — считает ученый.