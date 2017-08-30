Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему США отказались отвоевывать Крым для Украины
10 чудовищных медицинских ошибок
Ксению Собчак возмутило сделанное тайком видео ее сына
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Виктория Дайнеко упала в обморок в аэропорту
58-летняя располневшая Гузеева в купальнике - СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
15:54 (мск), источник: Informburo.kz

Монету неопознанного правителя нашли археологи в ЮКО

Медная монета с изображением тамги Кангюй и ликом неизвестного правителя на другой стороне найдена в ЮКО. Предстоит выяснить, кому она принадлежала.

С неплохим результатом завершают сезон раскопок южноказахстанские археологи. Среди найденных в долине реки Угам на городище Ушбастобе артефактов самым удивительным оказалась медная монета, которой предположительно около 2 тысяч лет. Этим платежным средством пользовались жители древнего государства Кангюй.

Похожие монеты описаны в каталоге денег доисламского периода, однако есть и не встречавшиеся ранее отличия, в которых ещё придется разбираться специалистам.

«Данная монета найдена на рабаде городища Ушбас тобе и определена как неизвестный Чачский правитель. В период II-IV нашей эры область Чача была завоевана государством Кангюй, но правили тут наместники. На монете изображена тамга Кангюй, а на обратной стороне лик наместника. Правитель неизвестен, поэтому датировка пока приблизительная. Подобная момента найдена в нашем регионе впервые», — рассказал археолог Константин Худоерко.

Чач (Шаш) — древняя историческая область в Средней Азии, на территории современного Южного Казахстана и северо-восточной части Узбекистана. Через Шаш проходил Шёлковый путь.

Археологи работают на этом городище вот уже шестой сезон подряд. Среди привычных находок — осколков древней керамики, в этом году также впервые удалось откопать и совершенно целый кувшин. А ведь сосуду тоже почти две тысячи лет.

Также среди найденных артефактов — железные наконечники стрел, нож для срезания мяса с кости, бронзовый колокольчик и орудия труда столяра и гончара — долото, шило, лощило для обработки стенок глиняных изделий.

Стоит отметить, что раскопки археологи ведут фактически на голом энтузиазме, иногда на деньги спонсоров, которых ищут сами. Они утверждают, что государство не выделяет средства на эти работы.

«Мне кажется, что это большая ошибка в наше время, когда необходима для народа национальная идея, мне кажется, такие проекты, основанные на историзме на национальных традициях древних, дают возможность формировать гражданское самосознание, историческое самосознание и патриотизм. Мы сейчас переживаем сложные экономические времена и от этого традиционно страдают наука, здравоохранение и культура. Но для таких локальных значимых в историческом плане проектов нашлось бы финансирование», — считает профессор южноказахстанского пединститута Александр Подушкин.

Все находки будут переданы в национальный археологический музей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Журналистка Первого канала похищена в Киеве
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
Васильева поддержала запрет сотовых телефонов на уроках
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь