Монету неопознанного правителя нашли археологи в ЮКО

С неплохим результатом завершают сезон раскопок южноказахстанские археологи. Среди найденных в долине реки Угам на городище Ушбастобе артефактов самым удивительным оказалась медная монета, которой предположительно около 2 тысяч лет. Этим платежным средством пользовались жители древнего государства Кангюй.

Похожие монеты описаны в каталоге денег доисламского периода, однако есть и не встречавшиеся ранее отличия, в которых ещё придется разбираться специалистам.

«Данная монета найдена на рабаде городища Ушбас тобе и определена как неизвестный Чачский правитель. В период II-IV нашей эры область Чача была завоевана государством Кангюй, но правили тут наместники. На монете изображена тамга Кангюй, а на обратной стороне лик наместника. Правитель неизвестен, поэтому датировка пока приблизительная. Подобная момента найдена в нашем регионе впервые», — рассказал археолог Константин Худоерко.

Чач (Шаш) — древняя историческая область в Средней Азии, на территории современного Южного Казахстана и северо-восточной части Узбекистана. Через Шаш проходил Шёлковый путь.

Археологи работают на этом городище вот уже шестой сезон подряд. Среди привычных находок — осколков древней керамики, в этом году также впервые удалось откопать и совершенно целый кувшин. А ведь сосуду тоже почти две тысячи лет.

Также среди найденных артефактов — железные наконечники стрел, нож для срезания мяса с кости, бронзовый колокольчик и орудия труда столяра и гончара — долото, шило, лощило для обработки стенок глиняных изделий.

Стоит отметить, что раскопки археологи ведут фактически на голом энтузиазме, иногда на деньги спонсоров, которых ищут сами. Они утверждают, что государство не выделяет средства на эти работы.

«Мне кажется, что это большая ошибка в наше время, когда необходима для народа национальная идея, мне кажется, такие проекты, основанные на историзме на национальных традициях древних, дают возможность формировать гражданское самосознание, историческое самосознание и патриотизм. Мы сейчас переживаем сложные экономические времена и от этого традиционно страдают наука, здравоохранение и культура. Но для таких локальных значимых в историческом плане проектов нашлось бы финансирование», — считает профессор южноказахстанского пединститута Александр Подушкин.