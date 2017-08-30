Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»

Источник: РИА "Новости"

Информация об этом размещена в сетке вещания канала.

Согласно телепрограмме, первый выпуск на "России 1" программы "Пока все дома" выйдет в воскресенье в 10:10.

Ранее Первый канал объяснил, что решил закрыть программу «Пока все дома» «по результату публикаций в СМИ и реакции общественности».

«Первый канал покупал программу «Пока все дома» у производителя — компании «Дом», в том числе рубрику «У вас будет ребенок». Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака «видеопаспорт», — сказали в пресс-службе телеканала.

«По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу. На данный момент контракт с производителем программы расторгнут», — уточнили в пресс-службе.