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16:11 (мск), источник: Интерфакс

Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Программа «Пока все дома» теперь будет выходить на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Источник: РИА "Новости"

Информация об этом размещена в сетке вещания канала.

Согласно телепрограмме, первый выпуск на "России 1" программы "Пока все дома" выйдет в воскресенье в 10:10.

Ранее Первый канал объяснил, что решил закрыть программу «Пока все дома» «по результату публикаций в СМИ и реакции общественности».

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«Первый канал покупал программу «Пока все дома» у производителя — компании «Дом», в том числе рубрику «У вас будет ребенок». Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака «видеопаспорт», — сказали в пресс-службе телеканала.

«По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу. На данный момент контракт с производителем программы расторгнут», — уточнили в пресс-службе.

Между тем, Генпрокуратура России начала проверку сведений СМИ о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома». В СМИ сообщалось, что авторы программы «Пока все дома» брали деньги на производство видеопаспортов детей-сирот для рубрики «У вас будет ребенок» из нескольких источников.

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