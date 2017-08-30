Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Программа «Пока все дома» теперь будет выходить на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Программа «Пока все дома» теперь будет выходить на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).
Информация об этом размещена в сетке вещания канала.
Ранее Первый канал объяснил, что решил закрыть программу «Пока все дома» «по результату публикаций в СМИ и реакции общественности».
«Первый канал покупал программу «Пока все дома» у производителя — компании «Дом», в том числе рубрику «У вас будет ребенок». Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака «видеопаспорт», — сказали в
«По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу. На данный момент контракт с производителем программы расторгнут», — уточнили в
Между тем, Генпрокуратура России начала проверку сведений СМИ о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома». В СМИ сообщалось, что авторы программы «Пока все дома» брали деньги на производство видеопаспортов