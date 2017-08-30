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16:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Труд» досрочно ввел в эксплуатацию участок федеральной автодороги Р-255 «Сибирь»

Транспортная нагрузка на трассе превышает 7 тысяч автомобилей в сутки.

Источник: Пресс-служба Сергея Тена

АО «Труд» торжественно ввел в эксплуатацию участок с 1608-го по 1614-й км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» накануне, 29 августа. На данном участке трассы федерального значения Зиминский филиал акционерного общества проводил работы по капитальному ремонту. Работы начались осенью 2016 года и завершились на месяц раньше оговоренного условиями контракта срока. Транспортная нагрузка на участке действительно серьезная — свыше 7 тысяч автомобилей в сутки. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Сергея Тена.

Один км дороги выполнен по первой технической категории, с разделением полос для движения, остальные — по второй технической категории. Уложен слой асфальтобетона в 15 см, дорожная одежда выполнена с применением технологии холодного ресайклинга на вспененном битуме, обустроены обочины, установлено освещение, оборудован современный пешеходный переход.

«На участке смонтировано пять водопропускных труб: четыре металлических и одна железобетонная (в месте, где из-за слабых грунтов и заболоченности земляное полотно постоянно просаживалось). Для безвозвратной ликвидации просадок под железобетонную трубу проектировщики использовали свайное основание"-отметили в пресс-службе.

На церемонии открытия трассы присутствовали генеральный директор АО «Труд» Сергей Томшин, руководитель ФКУ «Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет, главы Саянска и Зиминского района.

«Спасибо всем, кто принимал участие в создании этого объекта. Вместе нам удалось достойно справиться с задачей и построить качественную дорогу, которая, я убежден, прослужит долгие годы. Это праздник не только для нас, строителей, но и для всех, кто будет пользоваться новой дорогой. Отдельные слова благодарности выражаю заказчику — ФКУ «Упрдор «Прибайкалье» — за понимание и доверие к нам как подрядной организации», — отметил в приветственной речи Сергей Томшин.

Данный объект введен досрочно, за месяц до окончания контрактного срока. Сегодня все убедились, насколько он построен качественно и эстетично, подчеркнул руководитель ФКУ «Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.

«Дорога — это совместный труд: заказчика, проектировщиков, подрядчиков. Благодаря слаженной работе сегодня можно смело говорить, что по территории Зиминского района будет проходить дорога, которая соответствует самым высоким требованиям, построена и отремонтирована по современным технологиям», — поблагодарила дорожников глава Зиминского района Наталья Никитина.

После торжественных приветствий и вручения отличившимся работникам памятных грамот и подарков от ФКУ «Росавтодор» гости по традиции перерезали ленточку и запустили движение по обновленному дорожному полотну.

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