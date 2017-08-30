Погода на 1 сентября 2017 года в Крыму: День знаний порадует теплом

В Крыму 1 сентября ожидается дождливая погода. Но это не значит, что День знаний будет испорчен. По данным синоптиков, осадки будут кратковременными, и выпадут далеко не во всех городах и районах полуострова. Все, что требуется от родителей и школьников, это взять с сбой на торжественную линейку зонтик или дождевик.

— В последние дни лета температура воздуха понизилась на 5−7 градусов. Такая нежаркая, комфортная погода сохранится до 4 сентября, — сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. — Ночные температуры составят +10…+15 градусов, на побережье до +18; днем +20…+25. Местами.

В Симферополе и Севастополе 1 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью в крымской столице +11…+13, днем +22…+24, в городе герое — ночью+15…+17, днем +22…+24.

Несмотря на то, что 40-градусная жара спала, синоптики предупреждают, что 1 и 2 сентября сохраняется высокая пожарная опасность. Действует запрет на разжигание костров в лесах.

КАК ВОДИЧКА?