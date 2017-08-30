Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Шах и мат Америке»: СМИ о новом интересе Путина к Афганистану
СМИ: 58-летняя Гузеева предстала в купальнике
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
16:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на 1 сентября 2017 года в Крыму: День знаний порадует теплом

Правда, праздник 1 сентября в Крыму может омрачить дождь.

В Крыму 1 сентября ожидается дождливая погода. Но это не значит, что День знаний будет испорчен. По данным синоптиков, осадки будут кратковременными, и выпадут далеко не во всех городах и районах полуострова. Все, что требуется от родителей и школьников, это взять с сбой на торжественную линейку зонтик или дождевик.

— В последние дни лета температура воздуха понизилась на 5−7 градусов. Такая нежаркая, комфортная погода сохранится до 4 сентября, — сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. — Ночные температуры составят +10…+15 градусов, на побережье до +18; днем +20…+25. Местами.

В Симферополе и Севастополе 1 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью в крымской столице +11…+13, днем +22…+24, в городе герое — ночью+15…+17, днем +22…+24.

Несмотря на то, что 40-градусная жара спала, синоптики предупреждают, что 1 и 2 сентября сохраняется высокая пожарная опасность. Действует запрет на разжигание костров в лесах.

КАК ВОДИЧКА?

В сентябре в Крыму еще можно купаться. Море остыть не успело, температура держится в пределах +20…+24 градусов. В Феодосии +23, Алуште +23, Ялте +24, у берегов горы Карадаг +23, Cевастополе +20…+23, Евпатории +23, Черноморском +22. В Керченском проливе +24. В Азовском море +24.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
СБУ заявила о выдворении журналистки Первого канала из Украины
Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп: Переговоры не решат северокорейскую проблему
Кокорин поступил в университет
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь