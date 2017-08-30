В Волгограде продолжается регистрация на молодежный образовательный форум «Волга»

Форум будет работать с 21 по 24 сентября. Молодежь региона примет участие в работе десяти направлений: «МолПред34», «Кадровый резерв», «Специалисты государственной молодежной политики», «Молодые специалисты», «Студенческое самоуправление», «Гостеприимный регион», «Сообщество», «Молодая семья», «Медиа Смыслы», «ЗОЖ и массовый спорт». В рамках каждой профильной смены будут проходить встречи участников с экспертами и мастер-классы с лучшими специалистами-практиками.
Напомним, что в рамках площадки для предпринимателей 25 молодых бизнесменов от 18 до 30 лет смогут посетить тренинги и практические занятия, бизнес-игры и мастер-классы, посвященные организации и ведению своего дела, как объекта малого и среднего предпринимательства. В настоящий момент на профильную смену уже записались шесть человек, которые на форуме доработают свои бизнес-идеи и проведут им «краш-тест».
Отметим, что помощь в разработке и реализации своей бизнес-идеи можно получить в рамках федеральной образовательной программы «Ты — предприниматель». Она проводится на территории региона уже три года. За это время в ней приняли участие более восьми тысяч жителей волгоградского региона от 14 до 30 лет. Участники программы получат все необходимые знания для начала своего дела. Чтобы записаться на обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте molpred34.ru и пройти тестирование.