В Волгограде продолжается регистрация на молодежный образовательный форум «Волга»

Форум будет работать с 21 по 24 сентября. Молодежь региона примет участие в работе десяти направлений: «МолПред34», «Кадровый резерв», «Специалисты государственной молодежной политики», «Молодые специалисты», «Студенческое самоуправление», «Гостеприимный регион», «Сообщество», «Молодая семья», «Медиа Смыслы», «ЗОЖ и массовый спорт». В рамках каждой профильной смены будут проходить встречи участников с экспертами и мастер-классы с лучшими специалистами-практиками.

Напомним, что в рамках площадки для предпринимателей 25 молодых бизнесменов от 18 до 30 лет смогут посетить тренинги и практические занятия, бизнес-игры и мастер-классы, посвященные организации и ведению своего дела, как объекта малого и среднего предпринимательства. В настоящий момент на профильную смену уже записались шесть человек, которые на форуме доработают свои бизнес-идеи и проведут им «краш-тест».