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16:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилукском районе подорожал проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте подорожал в Семилукском районе с понедельника, 28 августа. В зависимости от удаленности населенного пункта от Воронежа и райцентра тарифы выросли в среднем на один-пять рублей. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили специалисты Семилукского АТП в среду, 30 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Цена поездки на рейсовых автобусах № 102 «Воронеж — Семилуки» и № 303 «Воронеж — поселок Латная» увеличилась с прежних 40 рублей за билет до 42 рублей и с 53 до 56 рублей. Соответствующее решение приняло управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области.

Проезд по городу Семилуки подорожал до 15 рублей. Однако даже с учетом подорожания проезд в семилукских маршрутках по-прежнему дешевле, чем в Воронеже.

— Изменились тарифы на проезд в крупных селах и поселках района. Где-то разница менее одного рубля, а где-то выросла до пяти рублей. Стоимость проезда связана напрямую с расстоянием. Чем больше километров пассажиру предстоит проехать, тем дороже проезд, — пояснили специалисты Семилукского АТП.

Стоимость проезда в автобусах «Семилуки — Медвежье» — 47 рублей, «Семилуки — поселок Бахчеево» — 41 рубль, «Семилуки (ж/д вокзал) — село Семилуки» — 22 рубля, «Семилуки — Лосево» — 64 рубля, «Семилуки — Землянск» — 73,5 рубля, «Семилуки (химзавод) — Воронеж (Ю-З район)» — 67 рублей.

Поездка из Воронежа до село Медвежье обойдется в 68 рублей. «Воронеж — село Латное» — 69 рублей, «Воронеж — Гремячий Колодезь» — 105 рублей, «Воронеж -Богоявленовка» — 49 рублей, «Воронеж — Губарево» — 42 рубля, «Воронеж — Землянск» — 92,4 рубля, «Воронеж — Новосильское» — 134,4 рубля, «Воронеж — Казинка» — 126 рублей.

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