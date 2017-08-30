В Семилукском районе подорожал проезд в общественном транспорте

Источник: РИА "Воронеж"

Цена поездки на рейсовых автобусах № 102 «Воронеж — Семилуки» и № 303 «Воронеж — поселок Латная» увеличилась с прежних 40 рублей за билет до 42 рублей и с 53 до 56 рублей. Соответствующее решение приняло управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области.

Проезд по городу Семилуки подорожал до 15 рублей. Однако даже с учетом подорожания проезд в семилукских маршрутках по-прежнему дешевле, чем в Воронеже.

— Изменились тарифы на проезд в крупных селах и поселках района. Где-то разница менее одного рубля, а где-то выросла до пяти рублей. Стоимость проезда связана напрямую с расстоянием. Чем больше километров пассажиру предстоит проехать, тем дороже проезд, — пояснили специалисты Семилукского АТП.

Стоимость проезда в автобусах «Семилуки — Медвежье» — 47 рублей, «Семилуки — поселок Бахчеево» — 41 рубль, «Семилуки (ж/д вокзал) — село Семилуки» — 22 рубля, «Семилуки — Лосево» — 64 рубля, «Семилуки — Землянск» — 73,5 рубля, «Семилуки (химзавод) — Воронеж (Ю-З район)» — 67 рублей.