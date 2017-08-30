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16:48 (мск), источник: Sputnik.md

Мужу певицы Ауры и его сообщнику вынесли приговор

Судебная инстанция в среду вынесла решение по делу Вячеслава Чебана и Станислава Карамана.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Кишиневский суд в среду приговорил к штрафу бывшего начальника Департамента пенитенциарных учреждений Вячеслава Чебана и сотрудника Таможенной службы Станислава Карамана. Об этом журналистам сообщила прокурор Адриана Бецишор.

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«Был наложен штраф. Кроме того, конфискованы финансовые средства в размере 12 тысяч евро, как я и просила на судебных прениях, а также другое имущество, признанное уликами в деле», — сказала гособвинитель.

По его словам, Карамана суд обязал выплатить 3 тысячи условных единиц, а Чебана — 2250 условных единиц.

«Нам предстоит проанализировать мотивационную часть приговора. Если мы обнаружим необоснованные аспекты, с которыми не согласны, то оспорим их», — сказала Бецишор.

Ранее сотрудники Национального антикоррупционного центра сообщили журналистам, что бывший начальник Департамента пенитенциарных учреждений Вячеслав Чебан подозревается в превышении служебных полномочий и, возможно, получил взятки на общую сумму в десятки миллионов евро, чтобы повлиять на ход уголовного дела. Вместе с Чебаном был задержан и его родственник, фин — сотрудник Таможенной службы Станислав Караман.

В НАЦ сообщили, что Караман получил от некоего лица 60 тысяч евро в обмен на обещание повлиять через Чебана на прокуроров в отношении принятия решения о прекращении уголовного преследования. Речь в этом уголовном деле шла об изготовлении и запуске в обращение поддельных банковских карт.

У лица, обвиненного в фальсификации банковских карт, не оказалось необходимой суммы для взятки, и его уговаривали продать квартиру. Покупатель был найден, — Караман, по словам сотрудников НАЦ, постарался, — но выяснилось, что недвижимость нельзя продать, так как она записана на другое лицо. Тогда Караман убедил своего «протеже» в том, что Чебан сможет решить и этот вопрос. В итоге взятку решили передать в несколько приемов — сначала 40 тысяч евро, затем еще 15 тысяч. Третьего транша не получилось — обоих получателей задержали.

Напомним, что Вячеслав Чебан является мужем известной певицы Ауры, а пресса неоднократно утверждала, что он также состоит в родстве с бывшим министром юстиции, либерал-демократом Олегом Ефримом, являясь его кумом.

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